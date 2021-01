Voici le Galaxy A52 5G: le prochain design le plus vendu de Samsung

Le Galaxy A52 5G, révélé: sa première image officielle confirme les détails de son design.

La rénovation du courant Le téléphone Android le plus vendu au monde l’année dernière C’est juste au coin de la rue. Il y a quelques semaines, nous avions déjà pu partager quelques indices de l’appel Galaxy A52 5G, et nous avions même vu rend qui a anticipé sa conception. Mais ce n’est que jusqu’à présent que, pour la première fois, nous avons pu jeter un premier coup d’œil sur l’appareil en images de presse divulguées.

A été le reconnu leaker Evan Blass qui nous donne la possibilité de jeter un premier regard sur ce nouvel appareil qui succédera au Galaxy A51 dans le but de devenir le prochain Le grand best-seller de Samsung pour 2021.

Quatre caméras et un trou dans l’écran pour le Galaxy A52 5G

Il ne semble pas que Samsung ait misé sur révolutionner la section design dans cette nouvelle génération. Au lieu de cela, l’entreprise aurait décidé de maintenir un philosophie de continuité, ce qui nous laisse avec un terminal dont l’apparence partage des caractéristiques avec la génération précédente.

C’est le cas de écran, qui a un trou centré sur le dessus, où la caméra est logée selfies De l’appareil.

On voit aussi un système de caméra arrière disposés verticalement à l’intérieur d’un module rectangulaire, dans lequel on retrouve un total de quatre capteurs différents et un flash LED.

Le terminal a été vu dans un couleur noire sobre, bien qu’il soit très probable que l’A52 soit disponible dans une plus grande variété de finitions, de la même manière que cela s’est déjà produit avec les tranches précédentes de la série.

Pour le moment, il n’y a pas de date estimée pour l’arrivée de ce nouveau terminal, bien que tenant compte des projets de l’entreprise les années précédentes, j’espère que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps jusqu’à ce que vous sachiez tout sur le nouveau Galaxy A52 5G.

