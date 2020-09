Voici le cosplay détaillé de Gine, la mère de Goku (Dragon Ball)

“Dragon Ball“C’est l’une des franchises de mangas et d’animes les plus populaires de tous les temps, une réalité qui se reflète dans l’étendue de sa tradition. À tel point qu’il n’est pas étrange de voir comment certains fans du travail de Akira Toriyama Ils mettent tout en œuvre pour obtenir la meilleure représentation possible de cela de mille et une façons différentes, et l’une des plus répandues est clairement celle de la cosplay.

Gine, la mère de Goku, prend vie dans ce cosplay de Dragon Ball

De cette manière, nous vous laissons le travail de naomi.moonz, qui a été inspiré pour recréer Gine en détail, La mère de Goku que nous avons pu voir comme jamais auparavant pendant “Dragon Ball Super: Broly”:

Comme on peut le voir, l’auteur du cosplay a recréé en détail tout ce qui vient à être L’armure de Gine – Eh bien, même si elle n’a pas vu cela en action comme Bardock, cela ne signifie pas qu’elle était aussi une guerrière de l’espace -. De plus, naomi.moonz précise que tout ce que nous voyons dans le cosplay a été fait pièce par pièce par vous, quelque chose qui ajoute encore plus de valeur à avoir obtenu un résultat qui, esthétiquement, est certainement très proche de l’original de la mère.

En revanche, nous signalerons que ce n’est pas le premier cosplay que nous ayons essayé de “Dragon Ball” ces derniers jours, car récemment nous avons pu en profiter un aussi original que Chi-Chi avec le gi de combat de Son Goku. Dans l’article suivant, vous pouvez voir le travail du cosplayeur:

En fin de compte, nous nous souviendrons que “Dragon Ball Super“, la principale saga actuelle du manga, publiera en septembre son Chapitre 64. Dans cet article Vous trouverez tous les détails sur le moment et l’endroit où lire l’épisode.

