Voici le copier-coller de photos sur WhatsApp: comment ça marche

Sur la version iOS de la plateforme de messagerie instantanée Whatsapp Quelque chose de nouveau est arrivé qui facilitera le partage de photos et de vidéos en grande quantité avec vos amis et votre famille. La dernière mise à jour de l’application iPhone offre aux utilisateurs de ces appareils la possibilité de sélectionner plusieurs éléments en même temps médias de votre pellicule pour les copier, puis collez-les directement dans la conversation souhaité et envoyez-les aux autres participants.

Comment fonctionne le copier-coller multiple de photos et de vidéos dans WhatsApp

Pour le moment, WhatsApp vous permet d’envoyer des photos et des vidéos à vos contacts de plusieurs façons: les éléments multimédias peuvent être choisis à partir du sélecteur dans l’application, ou partager directement à partir de la pellicule. Avec la nouveauté qui arrive sur les smartphones Apple, il sera également possible de choisir sereinement les photos et vidéos à envoyer en les sélectionnant, puis via le menu de partage et en touchant le Copier l’élément dans les options d’exportation; la liste des éléments sélectionnés est enregistrée dans la mémoire temporaire du téléphone et est prête à être transférée dans l’application. À ce stade, il est nécessaire de choisir le contact ou le groupe auquel vous souhaitez envoyer les éléments copiés: dans la conversation relative, maintenez simplement votre doigt dans la zone de saisie de texte et choisissez l’option Coller.

WhatsApp rappelle la liste des photos et vidéos copiées peu de temps avant et ouvre le menu d’édition et d’envoi de contenu. En confirmant l’opération, les articles sont finalement envoyés. La nouveauté avait été repérée par la communauté WABetaInfo dans l’une des versions préliminaires de l’application, mais évidemment, le stade de développement de cette version était déjà si avancé que dans l’intervalle, il est diffusion de la fête au grand public.