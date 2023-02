Voici le casting du film mexicain I Like It, but It Scares Me sur Netflix

Netflix

J’aime ça, mais ça me fait peur est un film de 2017 qui est actuellement dans le catalogue Netflix et dans Spoiler nous vous disons qui sont ses principaux protagonistes.

© IMDbJ’aime ça, mais ça me fait peur

brayan rodriguez est un héritier innocent d’une famille criminelle de Sinaloa envoyée à Mexico pour développer l’entreprise où il rencontre Claudie et leurs mondes se heurtent. L’amour et le plaisir seront au rendez-vous de cette rencontre magique. C’est le synopsis de J’aime ça, mais ça me fait peurun film mexicain de 2017 qui fait du bruit dans le catalogue de Netflix.

J’aime ça, mais ça me fait peur est une comédie romantique réalisée par beto gomez avec des livres du même cinéaste avec Aurora Jauregui et Alfonso Suárez. Le film attire l’attention des utilisateurs de Netflix qui veulent en savoir plus sur la diffusion de cette histoire donc dans spoilers Nous avons décidé de vous dire qui sont les acteurs qui prêtent leur corps aux personnages les plus importants de ce film.

+ Le casting principal de J’aime ça, mais ça me fait peur

Minnie West est Claudia

C’est une actrice mexicaine connue pour son travail dans Eve la bande-annonce. Elle a sa propre société de production avec son ex-partenaire, Alejandro Speitzer. Sa filmographie comprend des films récents tels que Tu me rends folle et Valentino, tu peux être ton propre héros ou méchant. À la télévision, il a travaillé dans La rose de Guadeloupe, Le club et Luis Miguel : la série. Il a 29 ans.

Alejandro Speitzer est Brayan Rodriguez

Il s’agit d’un interprète mexicain de 28 ans actif dans le milieu depuis son enfance lorsqu’il travaillait sur la série Rayon de lumière à cinq ans. Sur grand écran, il a participé à J’aime ça, mais ça me fait peur et plus récemment champions. Speitzer possède une vaste expérience dans le monde de la télévision où nous avons pu le voir récemment dans des projets tels que Quelqu’un doit mourir, Sombre désir, Le club et Reine du Sud.

Joaquín Cosío comme Don Gumaro

Également de nationalité mexicaine et, dans ce cas, un acteur avec une vaste expérience qui a 60 ans. Il s’est démarqué dans des projets internationaux tels que 007 : Quantum de réconfort, Escouade suicide et a également brillé Narcos : Mexique. Au cinéma, il faisait partie du casting de Rambo : Dernier sang et Klausécourtant une carrière pleine de titres qui remonte à 2002. Sur le petit écran, il s’est récemment fait remarquer dans Maya et les trois, Gentefield et Le candidat.

