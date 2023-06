Voici le casting d’Oppenheimer : le nouveau film de Christopher Nolan

Cinéma

On vous dit qui est qui dans Oppenheimer, l’un des films les plus attendus de l’année.



© @UniversalPicturesOppenheimer marque le retour de Christopher Nolan au cinéma après Tenet.

Le film oppenheimer est l’un des événements les plus attendus de l’année puisqu’il signifie le retour du réalisateur Christopher Nolan après avoir sorti Tenet pendant la pandémie, donc Il est temps de rencontrer le casting qui donne vie aux personnages de ce filmqui nous raconte la création de la bombe atomique.

Le casting d’Oppenheimer : qui est qui dans le nouveau film de Christopher Nolan ?

Cillian Murphy comme J.Robert Oppenheimer

Cet acteur donne vie à J. Robert Oppenheimerle protagoniste de cette histoire et qui est crédité comme le « Père de la bombe atomique », un surnom qui hantera le scientifique pour le reste de ses jours et dont il a tenté de se débarrasser en s’opposant à l’utilisation des armes nucléaires et la création de la bombe à hydrogène.

Cette bande réunit Nolan avec Murphy, avec qui il a déjà travaillé avant Inception et la trilogie The Dark Knight, films dans lesquels les deux ont travaillé côte à côte. Curieusement, Cillian Murphy a également auditionné pour le rôle de Batman, un rôle qui est finalement tombé entre les mains de Christian Bale.

Emily Blunt dans le rôle de Katherine « Kitty » Oppenheimer

Elle est la femme d’Oppenheimer et qui sert de confidente et de figure de soutien au personnage sur la bande, nous la verrons donc avec le personnage de Cillian Murphy face aux conséquences de leurs actes.

L’actrice est déjà une figure reconnue à Hollywood et si vous ne l’avez pas vue dans Le Diable s’habille en Pradavous avez sûrement vu sa performance dans des cassettes comme Edge of Tomorrow ou A quiet place 1 and 2. Curieusement, dans la deuxième partie, il partage les crédits avec Murphy.

Matt Damon dans le rôle du général Leslie Groves Jr.

En tant que directeur du projet Manhattan Le général Groves était chargé de développer la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, donc sa relation avec Oppenheimer sera tendue.

Un rôle qui convient très bien à l’acteur principal dans des films comme la franchise Bourne. et qui, il y a quelques années, a de nouveau secoué le monde avec sa performance dans The Martian. Bien que vous vous souveniez sûrement de lui de Good Will Hunting.

Robert Downey Jr. comme Lewis Strauss

Homme d’affaires et philanthrope étroitement associé au développement de la bombe atomiquedonc dans ce film ils nous montreront en détail leur intervention dans le processus.

Que peut-on dire de Robert Downey Jr ? Avec une longue carrière à Hollywood et après avoir survécu à des problèmes de dépendance et à la prison elle-même, Il fait un retour triomphal au cinéma lorsqu’il est choisi comme interprète d’Iron Man dans les films Marvel, bien qu’il ait toujours été respecté en tant qu’acteur sérieux.

Florence Pugh comme Jean Tatlock

Dans ce rôle, l’actrice incarne une psychiatre qui entretient une relation très compliquée avec Oppenheimer.ce qui ajoutera une très forte intensité émotionnelle à l’histoire.

L’interprète Florence Pugh sera chargée de lui donner vie après avoir conquis les critiques pour des films comme Le milieu de l’été et les petites femmesil est donc à un moment imbattable de sa carrière.

Tom Conti comme Albert Einstein

Le célèbre scientifique apparaît dans cette histoire et le rôle qu’il a eu dans la création de la bombe atomique est dépeint, donc ce film pourrait dissiper plusieurs mythes concernant cet événement.

Et il ne pouvait y avoir de meilleur choix pour le jouer que Conti, qui est devenu connu pour des bandes comme Sirley Valentine ou Reuben, Reubenqui appuie son talent pour incarner l’un des personnages les plus complexes du film.

