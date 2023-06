Voici le casting de A Wonderful Life, le grand succès de Netflix

Netflix

Nous vous présentons les protagonistes de cette histoire émouvante qui a conquis le cœur de tous sur la plateforme Red N.



© @Netflix.Une vie merveilleuse a gagné l’affection du public pour l’excellent travail de sa distribution.

Une vie merveilleuse est ici sur Netflix réussir grand et la fureur qu’il a provoquée a été telle que maintenant tout le monde veut rencontrer le casting de ce filmdont nous parlerons plus bas.

Voici le casting de Une vie merveilleuse

Le casting de ce film est composé de Christophe Lund Nissen (Elliott), Christine Albert Borge (Suzanne), Inga Ibsdotter Lilleaas (Lily) et Ardalan Esmaïli (Patrick) comme personnages principaux, mais nous vous en dirons plus ci-dessous.

Christopher Lund Nissen (Elliot)

Il est le protagoniste du film et travaille comme pêcheur lorsqu’il est découvert par Suzanne, qui lui donnera la chance d’une vie de devenir une star de la musique, s’il peut combattre les ombres de son passé.

Ce rôle est joué de main de maître par Christopherun chanteur pop danois à succès qui veut maintenant conquérir le monde du cinéma et qui a remporté de nombreux prix de musique, donc maintenant plus de gens pourront découvrir son incroyable talent.

Christine Albert Borge (Suzanne)

Suzanne tombe par hasard sur le talent monstrueux d’Elliot coïncidence et elle décide de tout donner pour devenir une star de la musique, même si elle-même aura de dures leçons tout au long du film.

Et c’est que l’actrice Christine Albert Borge a déjà un long parcours au cinéma pour des films comme Le Loup arriveLove and Other Catastrophes et The Man at the Door, lui permettant de livrer une performance aux allures maternelles, mais jamais apprivoisée.

Inga Ibsdotter Lilleas (Lilly)

Lorsque Lilly rencontre Elliot, le rejet qu’elle ressent à l’idée d’être celle qui mène sa carrière musicale est plus qu’évident, mais avec le temps, seront impliqués avec cela au-delà du professionnel.

L’actrice qui est devenue célèbre pour avoir joué Yiva dans The Last King et pour Lotte dans Going West, elle nous livre une belle performance qui donne un grand réalisme à l’histoire d’amour en arrière-plan qui nous est racontée dans le film.

Ardalan Esmaïli (Patrick)

Patrick aura la lourde tâche d’être le producteur musical d’Elliot. et il se battra pour essayer de faire émerger le talent en lui et ainsi, le monde pourra découvrir ses énormes capacités artistiques.

C’est un bon challenge pour l’acteur qui n’est pas novice, puisqu’il a à son actif des cassettes comme Le détective, les garçons et Beck.

Les autres acteurs qui complètent le casting de A Wonderful Life sont:

Sébastien Jesen (Oliver)

Patte Henriksen (Jesper)

Marie Askehave (Julie)

Jefferson Bond (Jean)

