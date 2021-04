Voici l’autoradio Spotify: comment ça marche et à quoi ça sert

Le service de musique en streaming Spotify vient de lancer son premier produit physique à titre expérimental: un appareil conçu pour écouter de la musique et des podcasts en ligne directement depuis la voiture. Baptisé Chose de voiture (traduisible en italien avec Gadget pour la voiture), le gadget avait déjà été anticipé à de nombreuses reprises au cours des derniers mois et rappelle en fait unautoradio projeté à l’ère d’Internet. Le groupe a maintenant décidé d’envoyer des unités à un très petit nombre d’utilisateurs, qui a déjà décrit en ligne avec diligence le fonctionnement de l’appareil.

Qu’est-ce que l’autoradio Spotify

Selon les rapports de The Verge, Car Thing de Spotify ne fonctionne pas indépendamment, mais comme une sorte de télécommande pour l’application Spotify déjà installée sur votre smartphone. Le gadget utilise en fait le bluetooth pour se connecter au smartphone, et c’est ce dernier qui rend la connexion à Internet nécessaire pour trouver des chansons et des podcasts à écouter: ceux-ci sont transmis à Car Thing qui les transmet ensuite au système stéréo de la voiture via câble.aux ou connexion sans fil.

Comment ça marche

Car Thing est basé sur un écran tactile à fixer sur la voiture en utilisant l’un des trois supports inclus dans la boîte – un conçu pour les bouches d’aération, un pour le lecteur de CD intégré et un pour le tableau de bord. L’écran affiche une interface conçue pour une utilisation horizontale et basée sur grandes icônes et boutons, que vous pouvez également toucher à l’arrêt aux feux de signalisation, mais l’appareil peut également être contrôlé à l’aide de boutons et bouton intégré, ou avec le voix. En disant la commande Hey Spotify, les microphones intégrés écoutent les commandes pour lire des chansons ou des listes de lecture, mais aussi pour arrêter la lecture, sauter une piste ou contrôler le volume.

Pourquoi est-ce

Compte tenu du fonctionnement du gadget, on se demande pourquoi ne pas simplement utiliser votre smartphone pour écouter Spotify dans votre voiture. Le pari des développeurs est qu’un écran aux dimensions plus généreuses et dédié exclusivement au service peut séduire même les utilisateurs qui, par paresse, se laissent accompagner sur la route par le Stations de radioEn bref, Car Thing est conçu pour rivaliser physiquement avec les commandes du système d’infodivertissement embarqué traditionnel. Son succès ne peut être tenu pour acquis, c’est pourquoi Spotify le teste encore en ce moment: pour en avoir un aperçu, vous devez être des utilisateurs Premium, résider aux États-Unis, en faire la demande et espérer que l’entreprise décide de le faire. le remplir; la date du lancement officiel éventuel n’a pas encore été décidée, mais le coût devrait être environ 80 dollars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂