Voici la vraie raison pour laquelle Jason Segel n’a pas été vu dans une comédie depuis des années

Pour une génération de fans qui ont grandi avec copains, la fin de l’émission emblématique en 2004 a laissé un énorme vide dans le monde des sitcoms. Une nouvelle liste de spectacles comiques a tenté de combler cette lacune, et celle qui se rapprochait le plus était Comment j’ai rencontré votre mère. Le spectacle sincère, souvent hilarant et souvent poignant a développé un énorme succès et a fait des stars de son casting principal. Jason Segel, qui a joué le rôle de Marshall dans l’émission, a récemment déclaré à Yahoo! que la fin de Comment j’ai rencontré votre mère l’a incité à s’éloigner du genre comique.

« J’ai fait environ une décennie et demie de pure comédie, entre ces films et ensuite Comment j’ai rencontré votre mère, qui était littéralement tous les jours pendant neuf ans. Je pense que je voulais juste voir ce que je pouvais faire d’autre. «

Certaines des œuvres les plus connues de Segel ont été dans le genre de la comédie, de Oublier Sarah Marshall à Comment j’ai rencontré votre mère. Comme avec David Schwimmer après copains, et Jim Parsons après La théorie du Big Bang, Segel a ressenti le désir de s’éloigner de son image de drôle pour aller vers un territoire plus sérieux. Selon l’acteur, il a estimé que la prochaine étape de son voyage devait inclure se placer derrière la caméra.

« Il y a eu un moment autour de cette période, parce que c’était aussi quand Comment j’ai rencontré votre mère terminé, où j’étais comme: «J’ai une toile vierge devant moi maintenant. Sexe bande a fini par bien se porter, je pense, mais ça ne me faisait pas du bien. Je dois donc regarder en avant et dire: «C’est la liberté. Vous pouvez tout faire maintenant. Alors pourquoi ne pas entrer directement dans certaines des questions imminentes, comme, et si j’essayais de faire juste un drame? Et si j’essayais d’écrire, de créer et de diriger une émission de télévision? Je voulais me heurter à mon tournesol, ce que je n’avais pas fait depuis longtemps. «

L’incursion de Segel dans un travail plus sérieux a conduit à des succès inattendus. Il a joué le rôle de David Foster Wallace avec beaucoup de succès dans The End of the Tour, et a également exploré la fin du spectre de la science-fiction avec La découverte. Le désir de Segel de devenir showrunner a également conduit à la très appréciée Dépêches d’ailleurs, que Segel a produit et joué dans.

Maintenant, l’acteur devrait apparaître dans Notre ami aux côtés de Dakota Johnson et Casey Affleck. Le film raconte l’histoire d’une mère qui meurt d’un cancer tandis que son mari et son meilleur ami s’occupent des jeunes filles du couple. Selon Segel, le tournage du film a été une expérience cathartique pour toutes les personnes impliquées.

« C’était lourd et émouvant de filmer. Nous tournions dans la vraie ville, Fairhope, Alabama, où vivaient Matt et Nicole, et donc la ville connaissait Nicole et ils connaissaient l’histoire que nous racontions. Et ils étaient vraiment solidaires et certains a également participé à certaines de ces scènes de groupe. C’était quelque chose de vraiment cathartique pour tout le monde. C’était émouvant. «

Cette nouvelle provient de Yahoo.