Voici la voiture électrique d’Amazon: elle n’a pas de volant mais seulement des passagers

Au milieu des activités de livraison qui ont rendu Amazon et son propriétaire Jeff Bezos plus riches que jamais pendant la pandémie, le géant du commerce électronique a dévoilé une nouveauté ces dernières heures qui n’a rien avec le monde des achats en ligne et de la livraison à domicile. à faire, du moins pour le moment: c’est un nouveau véhicule électrique et autonome présenté par l’un de ses derniers achats – la startup américaine Zoox. Le véhicule est proposé comme véhicule adapté pour transport de passagers sur des distances moyennes à courtes, c’est-à-dire comme une sorte d’hybride entre un taxi et un transport public qui, cependant, n’a pas besoin de chauffeur.

Le médium n’est en fait pas une naissance amazonienne: le groupe de Jeff Bezos l’a fait cet été décousu 1,3 milliard de dollars pour l’acquisition de la startup du secteur automobile Zoox. De son côté, le groupe planifiait depuis plus de 5 ans ce qui aurait dû être dans ses plans l’un des moyens de transport du futur; le potentiel du projet a ensuite attiré l’attention d’Amazon, qui a mis la main sur l’entreprise alors que les travaux étaient presque terminés et peut désormais détenir la propriété d’un projet très intéressant.

La voiture électrique de Zoox dispose d’un conduite autonome au niveau 5, c’est-à-dire une autonomie complète qui ne nécessite pas la présence d’un volant ou de pédales à bord; bref, le conducteur n’est pas fourni, et tout l’espace de l’habitacle est réservé aux passagers ou aux marchandises. Pour pouvoir se conduire seul, le véhicule est équipé de caméras et systèmes radar et lidar, coordonné par un cerveau artificiel capable de reconnaître ce qui est présent sur la route jusqu’à un rayon de 150 mètres – des panneaux aux autres véhicules, en passant par les autres usagers de la route et un large éventail d’événements imprévus – et agissez en conséquence.

Dans l’habitacle, il y a de la place pour quatre personnes disposées sur deux canapés orientés vers l’avant. Le véhicule dispose de 16 heures d’autonomie et d’une vitesse maximale de 120 kilomètres par heure, ce qui permet en théorie de l’utiliser également pour couvrir des trajets de longueur moyenne. Cependant, parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, il y a la possibilité d’effectuer des manœuvres impossibles pour les voitures ordinaires: les volants sont quatre au lieu de deux, et il n’y a pas de sens de marche défaut.

Evidemment, malgré l’équipement pour le moment, le véhicule ne peut pas circuler partout, au contraire: les lois des Etats-Unis et de tous les autres pays l’interdisent sauf dans des contextes très particuliers, et Zoox le teste dans un très petit cercle de villes. À l’avenir, cependant, une flotte de véhicules similaires pourrait être utilisée de nombreuses manières: en tant que service de taxi, pour intégrer les transports publics locaux ou – convertis en transport de marchandises – précisément pour les livraisons à domicile.