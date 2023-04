Voici la VIDEO de Martha Higareda faisant POLE DANCE

RIDE SMOKESCREEN U 158 - U - Size: 158 - unisex

RIDEAU DE FUMÉEHey rider, voici un résumé de tout ce que vous devez savoir sur le panneau RIDE SMOKESCREEN.Qui sait pourquoi il y a un trait commun dans la vie de tous ces riders qui tournent des vidéos de poudre dans des endroits impossibles en faisant des choses inhumaines. Non mon frère, ce trait commun n'est ni la passion pour Moda, ni le fait que tu mélanges du Campari avec le liquide qui sort des Duracells pour te défoncer, et je suis désolé de te décevoir, ni même le fait que tu as une GPL Sun Point de 99. Quand tu auras fini de chercher des similitudes avec ta maigre existence, je pourrai te révéler le secret, et tu seras étonné de découvrir que c'est simplement le fait que tu sois né dans un endroit bizarre. Lorsque la maman de Jake Welch a décidé de le recracher à Sandy, à exactement 20 km de Salt Lake City, elle ne savait pas que les jeux d'hiver s'y tiendraient, et elle n'imaginait pas non plus que le petit Jake prendrait les montagnes environnantes pour maison d'hiver et deviendrait un coureur de monstres. La planche capable de l'accompagner dans ses raids est forcément la bête all-mountain ultime, et la Smokescreen en est la parfaite incarnation. Grâce aux laminés Carbon Array 3, la transmission de la puissance est parfaite même lorsqu'il s'agit de tirer des virages difficiles sur la piste, grâce au cambre en retrait avec un large rocker à l'arrière, le virage est progressif et puissant tandis que dans la poudreuse la flottaison est de rêve. Le reste de la structure est de premier ordre et l'œuvre se réveille en plein dans les gencives cette saison aussi PLANCHE DE RIDEAU DE FUMÉESMOKESCREEN, RIDE 'S BOTTOMBOARD qui déchire. Les couleurs des semelles peuvent être alternées de façon aléatoire entre celles proposées dans l'image du produit.SMOKESCREEN Directional Standard Camber Profile: le large rocker avant offre une excellente flottaison, sans oublier une zone de cambre en retrait pour ne pas perdre la précision dont vous avez besoin lorsque vous roulez.SMOKESCREEN Elliptical Progressive Sidecut: Ce sidecut a un rayon de départ et de fin plus serré pour un changement de carre super rapide combiné à une zone centrale de sidecut très ouverte pour une stabilité supplémentaire et une vitesse de carre sensationnelle.SMOKESCREEN Semelle frittée : la semelle frittée en PTex 4000 est solide et très rapide.SMOKESCREEN Performance Core Core: Le Performance Core Ride d'Aspen, qui a fait ses preuves, a été astucieusement complété par des bandes de bambou et des bois de Paulonia pour allier réactivité et légèreté.Inserts SMOKESCREEN Slimewalls: Équipée de Slimewalls, la planche gagne en résistance aux chocs des carres, en absorption des vibrations à la vitesse et en sensibilité accrue des carres.Inserts Impact Plates SMOKESCREEN: Si vous êtes un peu loser ou que vous ridez très fort (plutôt le premier cas), les Impact Plates situées sous les fixations sauveront occasionnellement vos fesses et votre planche lors des pires impacts ou des tricks...