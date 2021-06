Voici la taille des Galaxy S22, S22 + et S22 Ultra – 45secondes.fr.de

Après de nombreuses rumeurs sur le Samsung Galaxy S21 FE, il existe désormais également des informations initiales sur la série phare pour l’année 2022. Samsung réduit l’affichage de cette série de modèles – mais seulement un peu.

Alors que le monde de la technologie s’inquiète toujours pour le Galaxy S21 FE, est-ce qu’il arrive ou non ? – Les premières fuites pour le Galaxy S22 apparaissent. Deux sources nomment la taille d’affichage supposée des prochains modèles haut de gamme. En conséquence, les S22 et S22 + sont un peu plus maniables que leurs prédécesseurs, mais le S22 Ultra reste un véritable casse-tête. De plus, la technologie LTPO pour l’affichage est réservée au plus grand modèle.

S22 et S22 + se font petits

La fuite provient de deux sources indépendantes, l’une de la plateforme de microblogging coréenne Naver et l’autre de Twitter. Cependant, les deux fuites donnent des chiffres légèrement différents pour la taille. Cela est probablement dû à la façon dont il a été arrondi et au fait que les dimensions à l’intérieur des congés ont été utilisées. D’après ces informations, il en résulte les tailles d’affichage suivantes :

Samsung Galaxy S22 : 6,06 à 6,1 pouces

6,06 à 6,1 pouces Samsung Galaxy S22+ : 6,55 – 6,6 pouces

6,55 – 6,6 pouces Samsung Galaxy S22 Ultra : 6,8 pouces

Les S22 et S22+ sont ainsi légèrement plus petits que leurs prédécesseurs. Le Galaxy S21 mesure 6,2 pouces, le Galaxy S21+ est livré avec un écran de 6,7 pouces. Apparemment, rien ne change dans les 6,8 pouces du S21 Ultra.

Bien qu’il soit courant que les diagonales d’affichage continuent de croître pendant un certain temps, certains clients souhaitent le retour d’appareils plus faciles à gérer. Un remède rétrécissant comme celui de l’iPhone 12 mini ne sera probablement pas dans le monde Android de si tôt, mais Samsung et Google semblent se stabiliser sur leurs smartphones plus compacts à environ 6 pouces de diagonale.

LTPO reste ultra-exclusif

Les fuites ont une autre information prête pour nous : dans l’année à venir, un écran LTPO ne sera probablement utilisé que dans le Galaxy S22 Ultra. Cela permet au téléphone mobile d’adapter dynamiquement le taux de rafraîchissement au contenu de l’écran, ce qui améliore la durée de vie de la batterie. Les autres appareils Samsung dotés de cette technologie à ce jour sont les Galaxy Note 20 Ultra et S21 Ultra.









