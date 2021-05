Voici la science qui a convaincu le CDC de lever les mandats de masque

Jeudi, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que les masques et la distanciation sociale ne sont plus nécessaires pour les personnes qui ont été entièrement vaccinées contre le COVID-19. C’est une décision qui, selon l’agence, est motivée par des preuves scientifiques selon lesquelles les vaccins jouent un rôle majeur dans la lutte contre les infections et la transmission du virus.

En annonçant les lignes directrices mises à jour de l’agence, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré qu’il existe «de nombreux rapports dans la littérature» pour démontrer l’innocuité et l’efficacité réelle des vaccins COVID-19.

Walensky a souligné, en particulier, trois études récentes qui ont démontré l’impact des vaccins sur les infections symptomatiques et asymptomatiques et une étude publiée la semaine dernière sur l’efficacité des vaccins COVID-19 contre deux variantes connues pour circuler aux États-Unis.

Les résultats ajoutent tous à un nombre croissant de preuves que les vaccins sont efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès dus au COVID-19 et qu’ils aident à empêcher les gens de transmettre le virus à d’autres.

«Les tendances sont toutes à la baisse parce que les vaccins font une grande différence», a déclaré le Dr Isaac Weisfuse, épidémiologiste médical à l’Université Cornell et ancien commissaire adjoint à la santé de New York. « Moins vous avez de personnes sensibles, plus les tendances vont continuer à baisser. »

Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès est en baisse. La moyenne sur sept jours la plus récente pour les nouveaux cas a chuté d’environ 23% par rapport à la semaine précédente, a déclaré Walensky. La moyenne sur sept jours des décès quotidiens a également diminué à 587 par jour, selon le CDC.

« Aujourd’hui, les décès liés au COVID-19 sont au plus bas depuis avril 2020 », a déclaré jeudi Andy Slavitt, le conseiller COVID-19 de la Maison Blanche dans un point de presse.

Ces statistiques aident à confirmer que les vaccins fonctionnent – et fonctionnent bien, a déclaré le Dr Monica Gandhi, médecin spécialiste des maladies infectieuses et professeur de médecine à l’Université de Californie à San Francisco.

«C’est comme si nous avions atteint un point de basculement en termes de poids des preuves montrant que ce sont des vaccins profondément efficaces, au-delà de nos rêves les plus fous, et qu’ils sont vraiment bons pour bloquer la transmission», a déclaré Gandhi.

Le changement des recommandations était en retard, selon le Dr David Dowdy, professeur agrégé d’épidémiologie des maladies infectieuses à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

« Je pense qu’une partie du problème avant cela était qu’il y avait quelque chose d’un message mitigé: les vaccins sont très efficaces, mais vous devez toujours porter un masque », a déclaré Dowdy. «C’est maintenant une déclaration forte que nous savons que ces vaccins fonctionnent, et pour ceux qui sont complètement vaccinés, il est approprié de prendre des mesures pour vivre un peu plus normalement.

Dans l’une des études citées par le CDC, le vaccin Pfizer-BioNTech s’est avéré efficace à 97% pour protéger contre une infection symptomatique et à 86% pour protéger contre une infection asymptomatique. Ces résultats, publiés le 6 mai dans le Journal of the American Medical Association, étaient basés sur une étude portant sur plus de 6 700 agents de santé vaccinés en Israël.

Walensky a également fait référence à deux études récentes basées aux États-Unis qui ont été publiées dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité du CDC. Une étude a démontré que les vaccins COVID-19 étaient efficaces à 90% pour prévenir les infections symptomatiques et asymptomatiques chez près de 4 000 travailleurs de la santé et travailleurs de première ligne. Une deuxième étude a révélé que les vaccins Pfizer et Moderna étaient efficaces à 94% pour prévenir les hospitalisations liées au COVID-19 chez les adultes de 65 ans et plus entièrement vaccinés.

L’étude du CDC sur les adultes de 65 ans et plus était particulièrement importante, a déclaré Gandhi, car il y avait des préoccupations précoces sur la performance des vaccins dans les populations plus âgées.

«Le poids cumulé de toutes ces études montre que retirer les masques d’une personne vaccinée est tout à fait acceptable», a-t-elle déclaré.

Bien qu’il soit possible qu’une personne entièrement vaccinée soit infectée, ces infections révolutionnaires sont considérées comme très rares. Sur plus de 117 millions de personnes aux États-Unis qui ont été entièrement vaccinées, seulement 9245 personnes ont par la suite été testées positives pour le COVID-19. Le CDC a également déclaré que les maladies causées par des infections révolutionnaires étaient généralement bénignes.

Walensky a également souligné les résultats d’une étude publiée le 5 mai dans le New England Journal of Medicine qui a examiné l’efficacité du vaccin Pfizer contre deux variantes de coronavirus. La recherche, basée sur les résultats d’une campagne de vaccination de masse au Qatar, a montré que le vaccin était efficace à 89,5% pour prévenir l’infection par la soi-disant variante B.1.1.7, une souche plus contagieuse du virus qui a été signalée pour la première fois en Royaume-Uni Le vaccin Pfizer était également efficace à 75% pour protéger contre le variant B.1.351, qui a été identifié pour la première fois en Afrique du Sud.

Ces résultats sont significatifs car on a craint que les vaccins ne soient pas aussi efficaces contre la variante B.1.351, et la variante B.1.1.7 a pris racine aux États-Unis, devenant, début avril, la souche dominante dans le pays.

Il est possible que d’autres variantes du virus émergent qui forcent le CDC à modifier ses directives, mais Dowdy a déclaré que c’était le bon moment pour alléger les restrictions pour les personnes entièrement vaccinées.

« Si et quand ces variantes émergeront, nous réagirons en conséquence », a-t-il déclaré. « Mais le message important actuellement aux États-Unis est que les choses évoluent dans la bonne direction, vers un endroit où nous sommes en mesure de recommander à plus d’un tiers des Américains qu’ils peuvent désormais enlever leurs masques. »

Weisfuse a déclaré que les directives mises à jour représentaient une étape importante pour le pays et une percée dans le cours de la pandémie.

«La route a été si longue et si terrible», a-t-il dit, «mais c’est une journée historique».

