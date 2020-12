Voici la science du solstice d’hiver

Pour beaucoup d’entre nous sur Terre cette année, célébrer le premier jour de l’hiver, astronomiquement parlant, est plus qu’un désir de paysages enneigés et de gorgées de chocolat chaud – cela signifie aussi que nous sommes plus proches que jamais de la fin de l’année … Et le début d’un nouveau!

Mais le solstice d’hiver est une merveille astronomique à part entière. Aujourd’hui, l’hémisphère nord connaît le moins d’heures de lumière du jour de l’année, en raison de l’inclinaison de notre marbre bleu qui se déplace autour du soleil. Le solstice d’hiver de cette année est doublement spécial, car c’est le jour où Jupiter et Saturne sembleront presque se toucher lors d’un événement appelé la grande conjonction.

Bien que le solstice reçoive une journée entière de reconnaissance, il se produit en un instant: à 5 h 02 HNE (10 h 02 GMT) le lundi 21 décembre, lorsque le pôle Nord est à son inclinaison la plus éloignée de 23,5 degrés. du soleil. Cette position laisse le pôle Nord hors de la portée du soleil et le plonge dans l’obscurité totale, selon EarthSky.org.

Dans l’hémisphère sud, le soleil brillera directement au-dessus de la tête à midi à exactement 23,5 degrés au sud de l’équateur, le long de la ligne de latitude imaginaire connue sous le nom de tropique du Capricorne, qui traverse l’Australie, le Chili, le sud du Brésil et le nord de l’Afrique du Sud. C’est à ce moment que le soleil semble être à son point le plus méridional dans le ciel; en tant que tel, l’hémisphère sud a son jour le plus long de l’année, et l’hémisphère nord a son jour le plus court de l’année, le solstice de décembre, selon EarthSky.

Au moment du solstice, le soleil atteindra également son point le plus méridional dans le ciel de l’hémisphère nord. Après ce moment, le soleil arrêtera de se déplacer vers le sud et commencera son voyage vers le nord dans le ciel – d’où le nom «solstice», qui signifie «le soleil s’arrête» en latin, selon la NASA.

Après le solstice d’hiver, les jours commenceront à s’allonger dans l’hémisphère nord. Mais cela ne signifie pas que les températures augmenteront immédiatement. Au contraire, les latitudes moyennes du nord connaîtront en partie le froid hivernal, car elles recevront environ 9 heures de lumière du jour dans les semaines suivant le solstice, contre environ 15 heures de soleil par jour pendant le solstice d’été, a rapporté 45Secondes.fr. De plus, l’hémisphère nord est incliné à l’opposé du soleil, ce qui le rend plus froid.

De plus, même si les jours s’allongent, les océans, qui modèrent les températures sur terre, ont besoin d’une grande quantité d’énergie du soleil pour se réchauffer.

D’innombrables cultures ont reconnu le solstice d’hiver. Le plus célèbre est celui de Stonehenge en Angleterre. Lorsque le soleil se couche le jour le plus court de l’année, les rayons du soleil s’alignent avec la pierre centrale de l’autel et la pierre d’abattage de Stonehenge, qui peuvent avoir eu une signification spirituelle pour les personnes qui ont construit le monument, a rapporté 45Secondes.fr en 2013.

Partout dans le monde, dans la péninsule du Yucatan au Mexique, l’ancienne ville maya aux murs de pierre de Tulum possède également une structure honorant les solstices. Lorsque le soleil se lève aux solstices d’hiver et d’été, ses rayons brillent à travers un petit trou au sommet de l’un des bâtiments en pierre, ce qui crée un effet d’étoile.

