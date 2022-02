Voici la première photo de Ryan Gosling dans The Grey Man, le film le plus cher de Netflix

Netflix

Ryan Gosling joue, aux côtés de Chris Evans, dans l’un des films les plus ambitieux de Netflix : L’homme gris. Découvrez la première photo de l’acteur dans le film !

Ryan Gosling et Chris Evans sont deux des meilleurs acteurs d’Hollywood et Netflix l’a immédiatement compris.. Par conséquent, les réunir dans un film a donné beaucoup à dire sur la plateforme. L’homme gris C’est le nom du long métrage dans lequel les interprètes joueront et qui, après tant d’attente, a déjà été confirmé pour arriver en 2022. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle, mais ce sera probablement entre mars et avril.

C’était en juillet 2020 lorsque Netflix a confirmé le plan de faire L’homme gris qui, malgré le fait qu’il ne soit pas encore sorti, est l’un des plus attendus. Eh bien, non seulement vous aurez Ryan Gosling et Chris Evans, mais c’est la première production des frères Russo depuis fin de partie des vengeurs Oui présente un casting de stars impressionnant. Parmi eux figurent Régé-Jean Page et Ana de Armas.

Et, avec un budget de plus de 200 millions de dollars, L’homme gris est devenu l’un des longs métrages les plus ambitieux et les plus chers du géant du streaming. « Le film est une véritable main dans la main entre ces deux grands acteurs qui représentent deux versions différentes de la CIA, entre ce qu’elle peut être et ce qu’elle peut faire», a avoué Anthony Russo à date limite Quand ce film a-t-il été annoncé ? Autrement dit, Gosling et Evans sont sans aucun doute les leaders de cette distribution.

Cependant, comme s’il s’agissait d’un travail Marvel, les frères Russo ont réussi à ne rien divulguer à ce sujet. Au-delà de l’intrigue, qui est connue car le scénario est basé sur le roman homonyme de Mark Greaney, pendant le tournage, aucun détail n’a été divulgué. Mais, avec l’arrivée imminente de la bande, Netflix n’a pas pu le supporter et a publié le premier regard dans lequel les fans ont applaudi le travail de Ryan Gosling.

Dans la bande-annonce officielle qu’ils ont publiée des films sortis en 2022, quelques images de L’homme gris et, pour cette raison, certains utilisateurs de Twitter ont pris des captures d’écran de l’audiovisuel. A tel point que c’est ainsi que la première photographie de l’acteur a émergé dans l’une des scènes du projet. On y voit à mi-chemin d’un train, avec un visage inquiet et des blessures qui, apparemment, font partie d’une grande bataille qui aura lieu.

Pour ce travail, Ryan Gosling Il incarnera un ancien agent de la CIA nommé Court Gentry, mieux connu sous le nom de Grey Man, devenu aujourd’hui un assassin indépendant. L’histoire montre comment le protagoniste échappe à son ancien partenaire de la CIA, Lloyd Hansen (Evans) qui assume le rôle de méchant et est envoyé pour le traquer pour une grosse prime.

