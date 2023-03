Voici la photo de Selena Gomez avec une incroyable robe de mariée

in

Selena Gomez a surpris avec une robe de mariée à côté de deux acteurs.

©Getty ImagesSelena Gomez a repris les réseaux après s’être montrée en robe de mariée

Selena Gomez attire l’attention après la chanteuse, actrice et femme d’affaires à l’extérieur vue dans une incroyable robe de mariée et on vous dit ce que l’on sait de la photo qui a envahi les réseaux sociaux.

Et c’est que Steve Martin a partagé une image avec Selenaen lui donnant un un aperçu de ce que les fans pourront voir dans la prochaine saison de la série Seuls les meurtres dans le bâtimentqui jouent tous les deux aux côtés Martin Court pour Star+.

« devinez ce qui vient de se passer » a écrit Martin dans une image qui compte environ 5 millions de vues et nous fait un clin d’œil depuis la bande Le père de la mariéedans lequel Martin Short et Steve Martin ont joué en 1991.

L’incroyable robe de Selena Gomez a montré des détails tels que de la dentelle vintage et un voile assorti. Pour sa part, Selena a souligné que tout ce qu’elle pouvait dire, c’est que c’est à quoi ressemble une journée normale au travail.

Jusqu’à présent, il y a deux saisons disponibles Seuls les meurtres dans le bâtiment sur Star+ et il y a quelques mois, il a été révélé que le tournage de la saison 3 avait officiellement commencé avec des célébrités telles que Meryl Streep et Paul Rudd.

