Voici la nouvelle série mystère sud-coréenne de Netflix qui vous fera complètement oublier The Squid Game

Au fil des mois, il y a de plus en plus de mots pour parler de Le jeu du calmar, série qui est devenue la première la plus réussie de l’histoire du service de streaming Netflix. Son record d’audience de 142 millions de vues au cours de ses 30 premiers jours semble inaccessible, mais une tendance cette année est que cette marque a été dépassée deux fois et qu’il pourrait y avoir un nouveau leader bientôt. Est-ce une fiction aussi de Corée du Sud ?

Durant cette période, d’autres contenus du même pays sont arrivés sur la plateforme qui ont fait parler le public, bien qu’il n’ait pas réussi à se rapprocher des chiffres du phénomène créé par Hwang Dong-hyuk. On parle de Direction l’enfer, un spectacle d’horreur surnaturel qui est devenu le plus regardé de son temps. C’est maintenant l’heure d’une nouvelle production sud-coréenne qui sera bientôt ajoutée au catalogue Et vous pouvez suivre les mêmes étapes avec une intrigue prometteuse.

+ La nouvelle série mystère sud-coréenne de Netflix

L’une des sorties qui seront diffusées en continu à partir d’ici jusqu’à la fin de l’année sera Inspecteur Koo, un programme de action, mystère et comédie qui a frappé la télévision sud-coréenne le 30 octobre via JTBC et sera désormais distribué dans le monde entier grâce à Netflix. L’accueil local a été vraiment positif de la part de la critique et du public, puisqu’il est resté parmi les plus choisis de sa grille de diffusion.

De quoi s’agit-il? L’argument suit Koo Kyung-yi, un détective privé et enquêteur d’assurances dont le monde est détruit après une tragédie et commence à vivre autour des jeux et de l’alcool, tout en enquêtant sur une mystérieuse affaire de tueur en série. C’est une femme intelligente et intuitive qui essaiera toujours de résoudre des cas pour découvrir la vérité qui se cache derrière.

Dans l’industrie locale, il a été appelé comme une version asiatique de Tuer Eve, la grande série créée par Phoebe Waller-Bridge avec Sandra Oh et Jodie Comer comme protagonistes. Inspecteur Koo Il sera diffusé sur la plate-forme Netflix le 11 décembre avec une première saison composée d’un total de 12 épisodes. Il n’a pas encore été révélé s’ils seront tous ensemble ou s’il y aura une diffusion hebdomadaire, car c’est ainsi qu’ils la distribuent dans leur pays.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂