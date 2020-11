Voici la nouvelle carte de Among Us

Le développeur du célèbre jeu vidéo Among Us, InnerSloth, a inauguré son nouveau profil Twitter en annonçant publiquement la nouvelle carte à venir dans le jeu. « Voici un aperçu spécial du nouvelle carte de Among Us»a écrit le développeur, notant que plus d’informations seront révélées lors de la cérémonie de remise des prix des Game Awards qui aura lieu le 10 décembre. Dans ce qui pourrait être défini comme les Oscars des jeux vidéo, Among Us est nominé dans deux catégories différentes: meilleur multijoueur et meilleur jeu pour smartphone.

La carte à venir en jeu sera la quatrième disponible pour les joueurs, qui ont immédiatement eu l’occasion de s’essayer à trois cartes. Chacun d’eux propose une disposition différente des chambres et des devoirs à compléter, des éléments qui rendent les lieux extrêmement importants pour la stratégie des «équipiers» et des imposteurs. Pour le moment, cependant, on sait peu de choses sur l’arrivée de la quatrième carte dans Among Us: le compte Twitter s’est limité à publier la capture d’écran de ce qui semble être la salle de contrôle d’un vaisseau spatial.

Difficile d’analyser le reste de la carte à partir de cette image, même si certains éléments sont visibles. Certes, en plus du conduit de ventilation, certaines tâches seront disponibles, compte tenu également de la présence de la tour avec le symbole WiFi qui dans les autres cartes est lié au téléchargement et au téléchargement des données. En haut à gauche, il y a aussi une vue partielle de la carte complète, ce qui est peut-être l’élément le plus intéressant: la place principale dans la capture d’écran est très grande, plus que ce à quoi le jeu nous a habitué, et la carte semble être très grande. Compte tenu également de la présence lors des Game Awards, le développeur pourrait peut-être être en train d’annoncer l’augmentation du nombre maximum de joueurs directement dans la nouvelle carte. Il ne reste plus qu’à attendre le 10 décembre pour en savoir plus.