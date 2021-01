Voici la nouvelle BMW M5 CS. La BMW la plus puissante jamais conçue

BMW M5 CS: pour la première fois, la BMW Série 5 propose une version encore plus sportive que la M5 qui, jusqu’à présent, était la plus puissante de la gamme. Le bloc biturbo V8 de 4,4 litres produit désormais un maximum de 635 ch et un impressionnant couple maximal de 750 Nm, qui est en outre disponible sous le pied droit du conducteur à une plage de vitesse plus large (entre 1850 et 5950 tr / min).

Le capot spécifique M Power, en fibre de carbone, cache les deux turbocompresseurs qui ont été optimisés ainsi que les améliorations apportées en matière de lubrification et de refroidissement. La pression d’injection maximale est de 350 bars, ce qui permet d’obtenir des temps d’injection plus courts et une meilleure atomisation du carburant, pour une réponse plus rapide du moteur ainsi qu’une préparation de mélange plus efficace.

Le système d’alimentation en huile utilise une pompe entièrement variable et est conçu pour une utilisation extrême sur piste, où il peut gérer des niveaux particulièrement élevés d’accélérations longitudinales et transversales.

3.0s de 0 à 100 km / h et 305 km / h

La réponse du moteur peut varier en fonction du mode de conduite choisi, du plus calme Efficace au plus agressif Sport et Sport +, avec lequel vous pouvez plus facilement obtenir des performances exceptionnelles, telles que celles annoncées par le constructeur bavarois: 3, 0 secondes à partir de 0 à 100 km / h (trois dixièmes plus rapide que la M5 Competition), 10,4 secondes à 200 km / h (moins 0,4 seconde) et une vitesse de pointe de 305 km / h (toujours limitée électroniquement).

La BMW M5 CS est équipée des supports moteur utilisés par la M5 Competition, plus rigides que ceux de la M5 «régulière» – 900 N / mm contre 580 N / mm -, avec pour objectif de rendre le moteur encore plus rapide et accélérant la transmission de sa puissance au train roulant.

Accompagnant le drame de ces personnages, un système d’amplification du son, avec une vanne à double dérivation. Le son extérieur est beaucoup plus fort, couvre une gamme plus large et a un caractère plus excitant, mais varie également en fonction du mode de conduite sélectionné. Si le conducteur souhaite uniquement diminuer le niveau de décibels, il peut le faire en appuyant sur le bouton de contrôle du son M, ce qui peut être utile dans les situations où le M5 CS traverse des zones résidentielles, par exemple.

Châssis plus rigide et pneus (presque) de course

La base du châssis M5 Competition a déjà une version plus rigide que le M5 «normal» (suite aux modifications apportées aux ressorts, à la suspension et aux barres stabilisatrices), mais pour faire face à l’augmentation des performances (résultant également de la réduction de poids 70 kg) dans ce CS, il a une diminution de 7 mm de la hauteur au sol, en comptant également sur les amortisseurs développés pour le M8 Gran Coupé. En plus d’améliorer le confort à des vitesses de croisière sur autoroute, ces amortisseurs réduisent également les fluctuations de la charge des roues, ce qui est utile lorsque vous conduisez près des limites.

Les pneus standard sont plus agressifs Pirelli P Zero Corsa, 275/35 R20 à l’avant et 285/35 R20 à l’arrière, montés sur des jantes forgées M, avec des rayons en Y et une finition en bronze doré, et les freins standard sont en céramique, permettant une réduction de masse – et plus de masses non suspendues – de pas moins de 23 kg par rapport à celles utilisées par le M5 Competition.

Du conducteur au pilote

Parce qu’il s’agit d’un sport ambivalent, qui peut être utilisé à la fois sur route et sur circuit, celui qui est assis derrière le volant peut être plus conducteur ou conducteur. vous êtes donc autorisé à choisir les paramètres Route, Sport ou Piste à l’aide du bouton M.

Lorsque vous sélectionnez Sport, l’écran central de 12,3 pouces et l’écran affichage tête haute ils commencent à présenter des informations sur une conduite plus sportive, comme le compte-tours M, les feux de changement de vitesse, un compteur de vitesse numérique, la pression du turbo, la température du liquide de refroidissement, l’état des pneus, les accélérations longitudinales et transversales, etc.

Il est également possible de choisir les réglages préférés pour le système 4 × 4 (qui privilégie la traction arrière), le moteur, la direction et la suspension, les mémoriser et les «appeler» simplement et rapidement à l’aide des boutons M1 et M2 à côté de les bras du volant. Et aussi varier la répartition de la puissance entre les roues avant et arrière, et vous pouvez même basculer la propulsion arrière pour plus de «liberté de mouvement» dans le circuit (surtout si le contrôle de stabilité est également placé dans son mode le plus «permissif») .

Le caractère plus agressif de la M5 CS se manifeste également en termes de design, tant extérieur qu’intérieur. Dans le premier cas, il y a plusieurs éléments de carrosserie en plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP) et d’autres en fibre de carbone exposée. La double calandre est en bronze doré, de la même couleur que celle des logos «M5 CS». Le capot est entièrement en PRFC, tout comme le séparateur sur le tablier avant, les coques de rétroviseurs extérieurs («cédées» par le M8), le divulgacher hayon supplémentaire dans le hayon et le diffuseur arrière.

À l’intérieur, les quatre bacquets individuels se démarquent, les avant étant en carbone et comprennent des logos M5 lumineux et une doublure en cuir mérinos et des coutures rouges. Ils sont chauffants et réglables électriquement en hauteur, en extension du coussin d’assise et en angle du dossier, tandis que le support latéral peut être changé pneumatiquement. La jante du volant M est enveloppée d’Alcantara et les pattes de changement de vitesse sont en fibre de carbone.