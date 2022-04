Voici la nouvelle bande-annonce de Lightyear

Disney/Pixar

Lightyear est l’histoire d’un astronaute hors de son temps qui devient un héros. Ce n’est plus le jouet de Toy Story !

©IMDBAnnée-lumière

Année-lumière semble avoir laissé sa condition derrière « jouet » grâce à ce nouveau film d’animation Disney et Pixar où le personnage principal est caractérisé par Chris Evans prenant le poste de Tim Allen. A cette occasion, nous voyons comment l’astronaute tente de s’échapper d’une planète sur laquelle il était stationné en utilisant hyperdrive ce qui découle de un saut dans le temps de 62 ans. Maintenant c’est un « héros hors du temps » qui a une deuxième bande-annonce pour leur aventure publiée aujourd’hui.

la performance de Chris Evans C’est plein de « phrases faites » qui évoquent l’attitude que le jouet de histoire de jouet montré dans cette saga animée qui a conquis le public du monde entier. il est encore temps de dire À l’infini et au-delà quelques instants avant d’entrer en action et cette version de Année-lumière il semble qu’il aura plus de problèmes que la poupée que nous avons rencontrée dans le passé.

Il reste peu pour une aventure spatiale unique

« Lightyear suit le légendaire Space Ranger après qu’il se soit échoué sur une planète hostile à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre aux côtés de son commandant et de son équipage. Alors que Buzz essaie de trouver un moyen de rentrer chez lui à travers l’espace et le temps, il est rejoint par un groupe de recrues ambitieuses et son charmant chat robot, Sox. Pour compliquer les choses, l’arrivée de Zurg, une présence imposante avec une armée de robots impitoyables et un programme mystérieux.dit le nouveau synopsis du film.

Il semble que le film aura tous les condiments auxquels ce genre d’aventure produit par le combo nous a habitués. Disney-Pixar. On parle beaucoup d’action et aussi d’humour pour décontracter le climat de l’intrigue. En ce sens on peut s’attendre à beaucoup de rires grâce aux personnages morrison et le chat robot connu sous le nom de soxcomme on le voit dans la nouvelle bande-annonce partagée par les producteurs.

Année-lumière Il est réalisé par Angus MacLane avec un casting vedette dirigé par Chris Evans comme Buzz Lightyear, Keke Palmer comme Izzy, Peter Sohn comme Sox, Taika Waititi comme Morrison et Uzo Aduba comme Alicia Hawthorne, entre autres. Le film d’animation sortira dans les salles du monde entier le 17 juin prochain. Angoisse intergalactique !

