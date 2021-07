Voici la liste complète des nominés pour les Emmy Awards 2021

L’Académie des arts et des sciences de la télévision aux États-Unis a enfin dévoilé la liste complète des nominés pour l’édition 2021 des Emmy Awards. La quantité de nouveau contenu a été écrasante, avec une forte présence de services de streaming dans les catégories les plus importantes.

La ceremonia de los premios Emmy 2021 se llevará a cabo el domingo 10 de septiembre, contando entre sus competidores principales con el drama biográfico de Netflix “The Crown”, que ya se ha convertido en un nombre habitual entre los nominados de los premios en los dernières années.

Disney + se démarque avec la présence de « The Mandalorian », la première série d’action en direct de la vaste franchise Star Wars, ceci après avoir dévoilé son impressionnante deuxième saison fin 2020. Cela en ferait un concurrent sérieux dans la catégorie des « Meilleures séries dramatiques », rivalisant avec de grands exposants tels que « The Handmaid’s Tale » ou « This Is Us ».

Marvel Studios et ses débuts en streaming ne sont pas loin, puisque « WandaVision » a réussi à donner à Elizabeth Olsen sa première nomination aux Emmy Awards dans la catégorie « Meilleure actrice principale dans une série ou un film limité », ci-dessous, la liste complète des nominés.

Meilleure série comique

Ted lasso

Hôtesse de l’air

Noirâtre

Méthode Kominsky

Stylo15

Hacks

Emilie à Paris

Cobra Kai

Meilleure actrice principale dans une série comique

Kaley Cuoco (L’hôtesse de l’air)

Jean Smart (Hacks)

Aidy Bryant (aigu)

Allison Janney (Maman)

Tracee Ellis Ross (noir)

Meilleur acteur principal dans une série comique

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Anthony Anderson (noir)

Michael Douglas (La méthode Kominsky)

Kenan Thompson (Kénan)

William D Hacy (sans vergogne)

Meilleure série limitée

Le pari de la reine

Jument d’Easttown

Le chemin de fer clandestin

WandaVision

Je peux te détruire

Meilleure actrice principale dans une série limitée ou un film

Anya Taylor-Joy (Queen’s Gambit)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Kate Winslet (Jument d’Easttown)

Michaela Coel (Je peux te détruire)

Cynthia Ervio (génie : Aretha)

Meilleur acteur principal dans une série limitée ou un film

Leslie Odom Jr (Hamilton)

Hugh Grant (The Undoing Lin)

Manuel Miranda (Hamilton)

Paul Bettany (WandaVision)

Ewan McGregor (Halston)

Meilleure série dramatique

Bridgerton

La Couronne

Le Mandalorien

Pose

Le conte de la servante

C’est nous

Pays de Lovecraft

Les garçons

Meilleure actrice principale dans une série dramatique

Emma Corrin (La Couronne)

Olivia Colman (La Couronne)

Elizabeth Moss (Le conte de la servante)

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Uzo Aduba (en traitement)

MJ Rodriguez (Pose)

Meilleur acteur principal dans une série dramatique

Josh O’Connor (La Couronne)

Régé Jean Page (Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Sterling K Brown (C’est nous)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Jean Smart (Jument d’Easttown)

Kathryn Hahn (WandaVision)

Moses Ingram (Lady’s Gambit)

Phillipa Soo (Hamilton)

Julianne Nicholson (Jument d’Easttown)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique

Michael Kenneth Williams (Lovecraft Country)

Tobias Menzies (La Couronne)

Giancarlo Esposito (Le Mandalorien)

John Lithgow (Perry Mason)

Meilleur acteur invité dans une série dramatique

Don Cheadle (Falcon et le Soldat de l’Hiver)

Carl Weathers (Le Mandalorien)

Timothy Olyphant (Le Mandalorien)

Charles Dance (La Couronne)

Courtney B Vance (Lovecraft Country)

Meilleur programme de compétition

La carrera asombroza

J’y suis arrivé!

Course de dragsters de RuPaul

Excellent chef

La voix

Meilleur talk-show et sketchs

Conan

L’émission quotidienne avec Trevor Noah

Jimmy Kimmel en direct !

La semaine dernière ce soir avec John Oliver

Le Late Show avec Stephen Colbert

Meilleur téléfilm

Le Noël de Dolly Parton sur la place

Oslo

Robin Roberts présente : Mahalia

L’amour de Sylvie

oncle franc

Meilleur programme d’animation

Grande bouche

Les hamburgers de Bob

Primal de Genndy Tartakovsky

Les Simpsons

South Park : le spécial pandémie