Voici la liste complète des lauréats des Emmy Awards 2021

Enfin, la 73e édition des Emmy Awards a eu lieu, offrant de belles surprises dans cette cérémonie qui vise à récompenser le meilleur de la télévision américaine, qui a déjà intégré les différentes plateformes de streaming et leurs productions originales dans le cadre de ses principales catégories.

Netflix a réussi à se positionner comme les principaux gagnants grâce au triomphe de « The Crown », leur biographie dramatique à succès centrée sur Elizabeth II, porteuse de la couronne britannique, qui a remporté le prix dans la catégorie « Meilleure série dramatique ».

Apple TV + n’a pas été en reste pour faire reconnaître sa comédie bien-aimée « Ted Lasso » dans la catégorie « Meilleure série comique », y compris un prix pour son protagoniste Jason Sudeikis. « The Crown » a continué à balayer en décernant leurs prix respectifs à Olivia Colman et Josh O’Connor en tant qu’acteurs principaux, ainsi qu’à Gillian Anderson et Tobias Menzies en tant qu’interprètes de soutien.

« The Crown » remporterait également le prix du « Meilleur scénario » et de la « Meilleure réalisation » dans la catégorie série dramatique. Parmi les productions avec le plus grand nombre de nominations qui ont été sérieusement ignorées par les électeurs figuraient « The Flight Attendant », « The Handmaid’s Tale », « Lovecraft Country » et « WandaVision », présenté comme la première lettre forte de Marvel Studios dans le la cérémonie. Ensuite, le reste des gagnants dans les catégories principales.

Meilleur drame

Les garçons

Bridgerton

La Couronne (Gagnant)

Le conte de la servante

Pays de Lovecraft

Le Mandalorien

Pose

C’est nous

Meilleure actrice principale dans un drame

Uzo Aduba – En traitement

Olivia Colman – La Couronne (Gagnant)

Emma Corrin – La Couronne

Elisabeth Moss – Le conte de la servante

Mj Rodriguez – Pose

Jurnee Smollett – Pays de Lovecraft

Acteur principal exceptionnel dans un drame

Sterling K. Brown – C’est nous

Jonathan Majors – Lovecraft Country

Josh O’Connor – La Couronne (GAGNANT)

Régé-Jean Page – Bridgerton

Billy Porter – Pose

Matthew Rhys – Perry Mason

Meilleure actrice dans un second rôle dramatique

Gillian Anderson – La Couronne (Gagnant)

Helena Bonham Carter – La Couronne

Madeline Brewer – Le conte de la servante

Ann Dowd – Le conte de la servante

Aunjanue Ellis – Lovecraft Country

Emerald Fennell – La Couronne

Yvonne Strahovski – Le conte de la servante

Samira Wiley – Le conte de la servante

Meilleur acteur dans un second rôle dans un drame

Giancarlo Esposito – Le Mandalorien

OT Fagbenle – Le conte de la servante

John Lithgow – Perry Mason

Tobias Menzies – La Couronne (GAGNANT)

Max Minghella – Le conte de la servante

Chris Sullivan – C’est nous

Bradley Whitford – Le conte de la servante

Michael K. Williams – Lovecraft Country

Meilleure série limitée ou anthologie

Je peux te détruire

Jument d’Easttown

Le Gambit de la Reine (Gagnant)

Le chemin de fer clandestin

WandaVision

Meilleure actrice principale dans une série limitée, une anthologie ou un film

Michaela Coel – Je peux te détruire

Cynthia Erivo – Génie : Aretha

Elizabeth Olsen – WandaVision

Anya Taylor-Joy – Le Gambit de la Reine

Kate Winslet – Jument d’Easttown (Vainqueur)

Meilleur acteur principal dans une série limitée / une anthologie ou un film

Paul Bettany – WandaVision

Hugh Grant – La défaite

Lin-Manuel Miranda – Hamilton

Ewan McGregor – Halston (Vainqueur)

Leslie Odom, Jr. – Hamilton

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée, une anthologie ou un film

Jean Smart, jument d’Easttown

Julianne Nicholson, Jument d’Easttown (Vainqueur)

Kathryn Hahn, WandaVision

Phillipa Soo, Hamilton

Renée Elise Goldsberry, Hamilton

Moses Ingram, Le Gambit de la Reine

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée, une anthologie ou un film

Daveed Diggs, Hamilton

Jonathan Groff, Hamilton

Anthony Ramos, Hamilton

Thomas Brodie-Sangster, Le Gambit de la Reine

Evan Peters, jument d’Easttown (gagnant)

Paapa Essiedu, je peux te détruire

Meilleure comédie

Noirâtre

Cobra Kai

Emilie à Paris

Hacks

L’hôtesse de l’air

La méthode Kominsky

Stylo15

Ted Lasso (Vainqueur)

Meilleure actrice principale dans une comédie

Aidy Bryant – Suraigu

Kaley Cuoco – L’hôtesse de l’air

Allison Janney – Maman

Tracee Ellis Ross – Noir-ish

Jean Smart – Hacks (Gagnant)

Meilleur acteur principal dans une comédie

Anthony Anderson – Noir-ish

Michael Douglas – La méthode Kominsky

William H. Macy – Sans vergogne

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Gagnant)

Kenan Thompson – Kenan

Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie

Aidy Bryant – Samedi soir en direct

Hannah Einbinder – Astuces

Kate McKinnon – Samedi soir en direct

Rosie Perez – L’hôtesse de l’air

Cecily Strong – Saturday Night Live

Temple Junon – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Gagnant)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie

Carl Clemons-Hopkins – Hacks

Brett Goldstein – Ted Lasso (Vainqueur)

Brendan Hunt – Ted Lasso

Nick Mohammed – Ted Lasso

Paul Reiser – La méthode Kominsky

Jeremy Swift – Ted Lasso

Kenan Thompson – Samedi soir en direct

Bowen Yang – Samedi soir en direct

Meilleur scénario dans une série dramatique

Pays de Lovecraft, « Sundown », Misha Green «

Pose, « Series Finale », Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady J

Les garçons, « Ce que je sais », Rebecca Sonnenshine

La Couronne, « Guerre », Peter Morgan (Gagnant)

Le conte de la servante, « Maison », Yahlin Chang

Le Mandalorien, « Chapitre 13 : Les Jedi », Dave Filoni

Le Mandalorien, « Chapitre 16 : Le sauvetage », Jon Favreau

Meilleure réalisation dans une série dramatique

Bridgerton, « Le diamant de la première eau », Julie Anne Robinson

Pose, « Série finale », Steve Canals

La Couronne, « Conte de fées », Benjamin Caron

La Couronne, « War », Jessica Hobbs (Gagnant)

Le conte de la servante, « The Wilderness », Liz Garbus

Le Mandalorien, « Chapitre 9 : Le maréchal », Jon Favreau

Meilleure réalisation dans la comédie

B Positif, « Pilote », James Burrows

Hacks, « Il n’y a pas de ligne (pilote) », Lucia Aniello (gagnant)

Maman, « Chèques Scooby-Doo et Steak Salisbury », James Widdoes

Ted Lasso, « Biscuits », Zach Braff

Ted Lasso, « L’espoir qui vous tue », MJ Delaney

Ted Lasso, « Make Rebecca Great Again », Declan Lowney

L’hôtesse de l’air, « En cas d’urgence », Susanna Fogel

Meilleur scénario de comédie

Girls5eva, « Pilote », Meredith Scardino

Hacks, « Il n’y a pas de ligne (pilote) », Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (gagnant)

Stylo 15, « Jouer », Maya Erskine

Ted Lasso, « Make Rebecca Great Again », Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly

Ted Lasso, « Pilote », Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly

L’hôtesse de l’air, « En cas d’urgence », Steve Yockey