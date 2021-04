Voici la liste complète des gagnants aux Oscars 2021

Ce dimanche 25 avril, nous avons assisté à la 93e cérémonie des Oscars, qui pourrait enfin avoir lieu après deux mois de retards causés par la pandémie lors d’une cérémonie judiciaire intime au cours de laquelle seuls les présentateurs et les nominés se sont rencontrés dans une gare de la ville de Los Angeles, Californie.

L’une des plus grandes surprises de la soirée a sans aucun doute été Chlóé Zhao, dont le film « Nomadland » parvient à remporter les statuettes du « Meilleur réalisateur », de la « Meilleure actrice principale » et du « Meilleur film », étant la deuxième femme de l’histoire. récompenses pour se démarquer pour son travail de cinéaste.

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Nomadland’ remporte l’Oscar du meilleur film

Lors d’une cérémonie sans grande surprise et sans grande actualité de divertissement (tout cela pour gagner du temps en raison de la pandémie), on a pu voir comment Anthony Hopkins a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance dans « The Father », tandis que Daniel Kaluuya a remporté la victoire en acteur de soutien dans « Judas et le Messie noir. »

Voici la liste complète des gagnants:

MEILLEUR FILM

« El padre »

« Judas et le Messie noir »

« Mank »

« Minari »

(GAGNANT) « Nomadland »

« Jeune femme prometteuse »

« Son du métal »

« Le procès du Chicago 7 »

MEILLEUR ACTEUR PRINCIPAL

Riz Ahmed, « Sound of Metal »

Chadwick Boseman, « Le fond noir de Ma Rainey »

(GAGNANT) Anthony Hopkins, « Le père »

Gary Oldman, «Mank»

Steven Yeun, «Minari»

MEILLEURE ACTRICE LEADER

Viola Davis, « Fond noir de Ma Rainey »

Andra Day, «The United States vs. Billie Holiday «

Vanessa Kirby, « Morceaux d’une femme »

(GAGNANT) Frances McDormand, «Nomadland»

Carey Mulligan, « Jeune femme prometteuse »

CHANSON ORIGINALE

(GAGNANT) «Fight for You» de «Judas and the Black Messiah» (HER)

« Hear My Voice » de « The Trial of the Chicago 7 »

« Husavik » du « Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu »

« Io Sì (Vu) » de « La vie à venir (La Vita Davanti a Se) »

« Parlez maintenant » de « Une nuit à Miami … »

PARTITION ORIGINALE

« Donne 5 sangs »

« Mank »

« Minari »

« Nouvelles du monde »

(GAGNANT) « Soul »

ÉDITION

« El padre »

« Nomadland »

« Jeune femme prometteuse »

(GAGNANT) « Sound of Metal »

« Le procès du Chicago 7 »

LA PHOTOGRAPHIE

« Judas et le Messie noir »

(GAGNANT) « Mank »

« Nouvelles du monde »

« Nomadland »

« Le procès du Chicago 7 »

CONCEPTION DE PRODUCTION

« El padre »

« Fond noir de Ma Rainey »

(GAGNANT) « Mank »

« Nouvelles du monde »

« Principe »

ACTRICE DE SOUTIEN

Maria Bakalova, « Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit once Glorious Nation of Kazakhstan »

Glenn Close, « Hillbilly Elegy »

Olivia Colman, « Le père »

Amanda Seyfried, «Mank»

(GAGNANT) Yuh-Jung Youn, « Minari »

EFFETS SPÉCIAUX

« Amour et monstres »

« Le ciel de minuit »

«Mulan»

« Le seul et unique Ivan »

(GAGNANT) « Tenet »

MEILLEUR DOCUMENTAIRE

« Collectif »

« Camp Crip »

« L’agent taupe »

(GAGNANT) « Mon professeur de poulpe »

« Temps »

COURT-FILM DOCUMENTAIRE

(GAGNANT) «Colette» (Anthony Giacchino et Alice Doyard)

« Un concerto est une conversation »

« Ne pas diviser »

« Hunger Ward »

« Une chanson d’amour pour Latasha »

FILM D’ANIMATION

« En avant »

« Au-dessus de la lune »

« Un film de Shaun le mouton: Farmageddon »

(GAGNANT) «Soul» (Pete Docter et Dana Murray)

« Wolfwalkers »

COURT FILM ANIMÉ

« Terrier »

« Genius loci »

(GAGNANT) «Si quelque chose arrive, je t’aime» (Will McCormack / Michael Govier)

« Opéra »

« Oui, les gens »

ACTION COURT FILM EN DIRECT

« Sentir à travers »

« La salle des lettres »

« Le présent »

(GAGNANT) « Two Distant Strangers »

« Oeil blanc »

SONNER

« Levrette »

« Mank »

« Nouvelles du monde »

« Âme »

(GAGNANT) « Sound of Metal »

RÉALISATEUR

Lee Isaac Chung, «Minari»

Emerald Fennell, « Jeune femme prometteuse »

David Fincher, «Mank»

Thomas Vinterberg, « Un autre tour »

(GAGNANTE) Chloé Zhao, «Nomadland»

CONCEPTION DE COSTUME

«Emma»

(GAGNANT) «Ma Rainey’s Black Bottom» (Ann Roth)

« Mank »

«Mulan»

«Pinocchio»

MAQUILLAGE ET COIFFURE

«Emma»

«Hillbilly Elegy»

(GAGNANT) «Ma Rainey’s Black Bottom» (Sergio López-Rivera, Mia Neal et Jamika Wison)

« Mank »

«Pinocchio»

ACTEUR SECONDAIRE

Sacha Baron Cohen, « Le procès du Chicago 7 »

(GAGNANT) Daniel Kaluuya, «Judas et le Messie noir»

Leslie Odom Jr., « Une nuit à Miami … »

Paul Raci, « Sound of Metal »

LaKeith Stanfield, « Judas et le Messie noir »

FILM INTERNATIONAL

(GAGNANT) «Another Round» (Danemark)

« Better Days » (Hong Kong)

« Collectif » (Roumanie)

« L’homme qui a vendu sa peau » (Tunisie)

«Quo Vadis, Aida? (Bosnie Herzégovine)

SCRIPT ADAPTÉ

« Borat Subsequent Moviefilm: Livraison d’un pot-de-vin prodigieux au régime américain pour faire bénéficier une nation glorieuse du Kazakhstan »

(GAGNANT) « The Father » (Christopher Hampton et Florian Seller)

« Nomadland »

« Une nuit à Miami … »

« Le tigre blanc »

ÉCRAN ORIGINAL

(GAGNANT) «Jeune femme prometteuse» (Emerald Fennell)

« Judas et le Messie noir »

« Minari »

« Son du métal »

« Le procès du Chicago 7 »