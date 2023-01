Voici la bande-annonce glaçante d’Evil Dead Rise

Cinéma nouvelle ligne

Evil Dead Rise est une nouvelle entrée dans la célèbre franchise d’horreur qui nous apporte des séquences dérangeantes avec des possessions démoniaques.

© IMDble mal mort ressuscite

le mal mort ressuscite sortira en salles le 21 avril 2023. Le film racontera l’histoire de deux sœurs séparées dont les retrouvailles sont interrompues par la montée de démons qui veulent goûter à la chair humaine cette fois dans un nouvel endroit qui n’est plus la forêt mais la ville. Il s’agit du cinquième volet de la franchise. Evil Dead et le premier depuis le redémarrage de la saga en 2013.

Maintenant, nous avons la possibilité de voir la bande-annonce inquiétante de le mal mort ressuscite où le personnage en charge de Alyssa Sutherland est possédé par les démons qui viennent chez lui à travers le livre Nécronomicon Ex-Mortis ce qui affecte finalement Ellie la transformant en un être vorace et dangereux, qui est une véritable menace, même pour sa propre famille, de sa sœur à ses enfants.

Une histoire d’horreur obsédante

À un moment donné, Ellie peut être vue derrière une porte où elle est surveillée par sa petite fille qui lui dit qu’elle n’a pas l’air très bien. Ensuite, la femme possédée fait appel au mensonge, lui disant qu’avec un baiser de la fille, tout sera résolu. Le résultat? Ce démon attrape la fille par le cou qui faisait confiance avec incrédulité à sa mère avant de devenir l’esclave d’un démon mortel.

Bruce Campbellprotagoniste de la franchise dans ses premiers opus et producteur du film, a profité de ses réseaux sociaux pour partager un petit extrait du teaser et le compte officiel du film a partagé l’affiche de le mal mort ressuscite où vous pouvez voir Ellie avec un sourire inquiétant avec ses trois enfants et la légende « Maman les aime à mort ». Un film d’horreur qui dérangera probablement même les plus courageux des amateurs du genre.

le mal mort ressuscite étoiles Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies, Nell Fisher, Jayden Daniels, Gabrielle Echols, Billy Reynold-McCarthy et Tai Wano. Le film est réalisé par Lee Cronin avec des livres du même cinéaste et sam raimi qui est l’homme derrière cette célèbre franchise d’horreur, en particulier dans ses trois premiers volets, considérés comme des classiques de ce genre interdit aux estomacs fragiles.

