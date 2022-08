Voici la bande annonce du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

in

Première vidéo

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir développe le travail de JRR Tolkien et nous ramène en Terre du Milieu. La nouvelle bande-annonce de l’émission !

©IMDBLe Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est la nouvelle série Première vidéo qui plonge dans la fiction créée par JRR Tolkien à partir de son œuvre acclamée et adaptée au grand écran par Peter Jackson. En l’occurrence, le nouveau programme télévisé a d’autres moments pour développer une intrigue où les différents personnages vivront des aventures dignes de la Terre du Milieu.

Nous avons là le retour de Galadriel, une elfe qui a pour mission de s’occuper de l’un des trois anneaux qui défend sa race, elle sera donc sûrement l’une des héroïnes les plus importantes de cette histoire qui montrera également des personnages d’autres races comme les humains, les nains et les hobbits. Tous vivront le transfert d’un temps de paix à la menace du pire méchant que la Terre du Milieu ait jamais vu.

La bande-annonce présentée par Première vidéo rendre compte de l’action qui sera entreprise Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoiravec des héros dans les différentes factions nées grâce à l’imagination agitée de JRR Tolkien, dans ce cas Galadriel admet qu’elle ne peut pas baisser son épée et Halbrand ne peut pas abandonner un passé mystérieux qui sera sûrement révélé au fil des épisodes.

La bande-annonce des Anneaux de pouvoir

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir revisitez le plus grand méchant du monde de la Terre du Milieu… Sauron ! Dans ce cas, nous verrons l’origine de l’anneau unique de pouvoir qui a donné à ce personnage maléfique un avantage sur n’importe quel héros de la Terre du Milieu, bien que nous connaissions tous la fin de la « estimé » objet qui a été détruit grâce aux hobbits Frodon et Sam dans le Mordor.

Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de Le Hobbit Oui Le Seigneur des Anneaux Le roman de Tolkien, ramenant les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été mis à l’épreuve, l’espoir pendait au fil le plus fin et un méchant inépuisable menaçait de destruction. dans la noirceur.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir étoiles Morfydd Clark comme Galadriel, Nazanin Boniadi comme Bronwyn, Peter Mullan comme roi Durin III, Benjamin Walker comme Gil-galad, Lenny Henry comme Sadoc Burrows, Robert Aramayo comme Elrond, Maxim Baldry comme Isildur, Charlie Vickers comme Halbrand et Anson Boon comme Sauron. La série arrivera Première vidéo 2 septembre.

