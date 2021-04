Voici la bande-annonce de Space Jam: New Legends

Le premier trailer de Space Jam: New Legends est arrivé. Et il le fait en piétinant assez fort.

Ils disent que les deuxièmes parties n’ont jamais été bonnes. Et la plupart du temps, c’est le cas. Cependant, d’après ce que nous avons vu dans le Space Jam: Bande-annonce New Legends, la chose peut très bien peindre.

Le film réalisé par Malcolm D. Lee vient nous raconter une nouvelle histoire qui ne sera résolue qu’avec un match de basket. Cependant, nous allons maintenant échanger Michael Jordan contre LeBron James. Et non, nous n’allons pas comparer les performances …

Si dans la première histoire l’objectif était de sauver le monde d’un groupe d’extraterrestres qui voulaient l’envahir, maintenant les choses deviennent un peu plus familières. LeBron se retrouvera enfermé, avec son fils Dom, dans un espace un peu curieux. Mais pour sortir de là, il devra affronter le roi de ce « Space Jam ».

La bande-annonce nous laisse voir un peu le ton du film qui placera la star de la NBA au milieu d’une folie animée avec les personnages les plus célèbres des Looney Tunes. Mais ils ne seront pas les seuls car il y a pas mal de camées. Et méfiez-vous qu’il ne s’agit pas de mucus de dinde.

L’équipe a évidemment LeBron, Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe, Jeff Bergman et Eric Bauza entre autres. L’équipe créative du réalisateur comprend Salvatore Totino (photographie), Troy Nethercott (producteur d’animation), Kevin Ishioka, Akin McKenzie et Clint Wallace (concepteurs de production), Bob Ducsay (montage) et Melissa Bruning (costumes). De son côté, la musique sera fournie par Kris Bowers.

On s’attend à ce que, si rien ne le complique (ce qui est tout à fait possible), il atteindra les cinémas espagnols le 16 juillet. Et dans notre pays, il le fera exclusivement dans les théâtres. Autrement dit, il n’y aura pas de première simultanée sur les plates-formes. Cela ne se produira pas aux États-Unis où, en plus des salles de cinéma, il peut également être vu sur HBO Max.