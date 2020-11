Voici la bande-annonce de lancement de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et cela doit être appris dans la bande-annonce de lancement de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Coupable, voyez-vous cela approcher de loin? Ce n’est rien de plus qu’une araignée. Oui, une araignée, mais une très spéciale, et c’est Marvel’s Spider-Man: Bande-annonce de lancement de Miles Morales ce n’est pas du tout à prendre à la légère.

Surtout si vous êtes fan de Marvel, vous avez aimé le travail d’Insomniac avec le titre de base, et vous voulez donner les méchants aux commandes de Miles. La vérité est que, en soi, la chose appelle beaucoup, car les capacités dont dispose le jeune homme arachnide changent beaucoup par rapport au protagoniste original. Mais ce n’est en aucun cas pour le pire, bien sûr.

Bien que, comme vous pouvez le voir, Miles va devoir faire face non seulement aux méchants, mais aussi à la perception que les gens ont de lui. Après tout, il adopte le même nom que Peter Parker, donc la confusion parmi les passants est évidente. Arrivera-t-il à creuser un petit trou et à gagner le droit à ce nom? Ou devrez-vous utiliser une araignée – « peu importe » comme dans les bandes dessinées ou dans le film Spider-Man: A New Universe? Il faudra attendre le 19 novembre pour le savoir.