Voici la 11e génération. Honda dévoile la prochaine Civic… berline

Honda a dévoilé ce matin la nouvelle génération de la populaire Civic, bien et pour l’instant, sous la forme d’un prototype. Outre cela, en plus des changements stylistiques, la nouveauté réside également dans le fait que cette 11e génération est dévoilée dans la variante à trois volumes, et non dans le format à hayon, et a déjà commencé à être commercialisée l’année prochaine.

Une proposition qui est également le modèle le plus réussi de Honda, sur des marchés comme l’Europe, la Civic avait pour tradition d’être présentée, d’abord, dans la carrosserie à hayon, qui a ensuite été suivie par les autres formats.

Cependant et parce que les traditions sont également brisées, Honda vient d’annoncer, bien que toujours sous forme de prototype, les lignes de la prochaine Civic, dans ce qui sera la carrosserie à trois volumes, ou berline. Bien que et avec la garantie que, les corps restants déjà connus, ne manqueront pas d’être présents.

Sur le point de démarrer ce qui est sa 11e génération, confirmée maintenant et aussi l’existence d’une autre génération de la non moins emblématique Civic Type R. Bien que, jusqu’à présent, sans confirmation de lancement en Europe, British Autocar avance.

Quant au modèle lui-même, nous soulignons la combinaison, à l’étranger, de certaines solutions de design clairement importées du modèle actuel et cherchant à donner une idée de continuité, avec d’autres perspectives faisant référence à l’Accord nord-américain.

Parmi les nouveautés, déjà révélées par les designers Honda, il y a l’ajout des montants A sur le capot, comme moyen «d’améliorer la visibilité», tandis que les rétroviseurs extérieurs se sont également déplacés vers les portes.

À l’avant, une calandre redessinée et plus petite, tandis qu’à l’arrière, de nouveaux feux arrière et un petit airelon intégré dans le couvercle du coffre, véhiculent une idée de plus grande largeur.

Quant à l’intérieur et bien que Honda n’ait pas révélé de photographies, seulement un dessin, la garantie est que la Civic a subi des changements encore plus profonds, qui incluent un tableau de bord «plus propre» et un nouvel écran 9 ″, partie du système infodivertissement.

Les moteurs qui feront partie de cette nouvelle génération de Civic sont également inconnus, bien que selon Autocar, la future Civic Type R devrait avoir un système de propulsion hybride. Ceci, comme moyen de maintenir l’émotion, avec des émissions plus faibles.

Enfin, il convient de noter que la nouvelle Civic, destinée au marché américain, continuera d’être fabriquée dans des usines de l’État nord-américain de l’Indiana et de la province canadienne de l’Ontario. Même les versions à hayon, qui jusqu’à présent étaient fabriquées à Swindon, au Royaume-Uni, devraient être transférées à l’usine de Greensburg, dans l’Indiana.

