Voici « Jaguar », le robot semi-autonome armé d’une mitrailleuse qui gardera la bande de Gaza

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont un nouveau robot semi-autonome blindé unique patrouiller la frontière entre Israël et Gaza. Son nom est « Jaguar« et a été développé par Tsahal et IAI (Israel Aerospace Industries). C’est, selon les termes des forces armées israéliennes, « l’un des premiers robots militaires au monde à pouvoir remplacer les soldats aux frontières.

Le robot est équipé d’une douzaine de capteurs, dont des caméras haute résolution, un système de conduite automatisé, des capacités de tir avancées et un système de sonorisation. Sans parler du Mitrailleuse MAG de 7,62 mm qui peut fonctionner à la fois lorsque le robot est à l’arrêt et en mouvement.

Il ne tire pas seul, mais il dispose de l’assistance de l’IA

Apparemment, « Jaguar » a déjà été déployé à la frontière entre Gaza et Israël, comme on peut le voir dans certains images diffusées par le DFLP (Front Démocratique de Libération de la Palestine). On ne sait pas quand les images ont été prises, mais dans l’une d’elles le robot peut être vu patrouillant la frontière. L’idée est que le robot puisse remplacer les soldats dans des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de protection de convoi, entre autres.

Le « Jaguar » est un robot semi-autonome, c’est-à-dire qu’il peut faire certaines choses par lui-même, comme tracer un itinéraire jusqu’à un certain point et s’y déplacer, éviter les obstacles et même recharger sans intervention humaine, mais pour d’autres choses il nécessite d’un opérateur humain. Par exemple, pour tirer. C’est l’humain qui doit finalement appuyer sur la gâchette.

Le robot possède une interface appelée « point-and-shoot ». L’opérateur vise et tire, tandis que le robot utilise l’intelligence artificielle pour stabiliser la mitrailleuse (un FN MAG de 7,62 millimètres ou un IMI Negev israélien) et régler le tir. La tourelle combine une série de capteurs électroniques et thermiques pour détecter des cibles à 1,2 kilomètres le jour ou à 800 mètres la nuit, comme décrit dans le Daily Beast.

Et que se passe-t-il s’il est pris ? Autodestructeur, bien sûr. Tsahal ne donne pas de détails sur le système, disant simplement qu’il « a la capacité de s’autodétruire s’il tombe entre les mains de l’ennemi ». De Shepard, ils soulignent qu’un UGV (véhicule terrestre sans pilote lourd) a la capacité de envoyer vos données de localisation précises à un drone en cas d’immobilisation ou de piégeage aux opérateurs de décider s’il faut le détruire depuis les airs.

Via | Poste de Jérusalem

Plus d’informations | Tsahal