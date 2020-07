Voici HAKUTO-R, l’atterrisseur japonais qui prévoit d’atteindre la Lune en 2022

Une société japonaise appelée ispace sera en charge de déployer certains des composants clés de la NASA sur la Lune pour vos futures missions. Grâce à son nouveau atterrisseur Lunar HAKUTO-R enverra toutes sortes de rovers, instruments scientifiques et autres types de charges. Jusqu’à présent, ils ont montré comment le atterrisseur et ils estiment les dates pour terminer la première mission.





ispace en tant que tel ne vous semble probablement pas familier, mais c’est l’un des Des entreprises financées par la NASA construiront les véhicules pour atteindre la Lune dans les prochaines années. Grâce à ce financement, ils concrétisent bientôt leur idée d’un navire pour atterrir sur la Lune. HAKUTO-R prévoit d’effectuer son premier voyage vers le satellite pour 2022 lancé depuis la Terre avec un SpaceX Falcon 9 et transportant une équipe d’instruments scientifiques.

HAKUTO-R mesure environ deux mètres et à l’intérieur il contient un ensemble de systèmes de propulsion qui lui permettent d’atterrir sans s’écraser sur la surface lunaire (ou du moins ce qui est attendu). À l’intérieur, il contient également de l’espace pour stocker et déplier rovers, caméras et autres instruments que vous souhaitez transporter. Au total, vous pouvez transporter une charge utile de 30 kilogrammes.

Comme curiosité, HAKUTO-R est conçu pour atteindre la Lune lors d’un voyage de trois mois, bien qu’il puisse être atteint en moins de trois jours. Il le fait en suivant une orbite spéciale qui lui permet d’économiser de l’énergie. Il tire également le meilleur parti de l’énergie en étant équipé de différents panneaux solaires sur ses parois extérieures pour capter les rayons du soleil.

HAKUTO-R et ses composants internes. Via ispace.

L’antichambre d’Artémis 2024

HAKUTO-R d’ispace fait partie d’un plan plus vaste de la NASA, la mission Artemis 2024. C’est la mission ambitieuse de place pour la première fois une femme à la surface de la lune en 2024. Mais bien sûr, il ne s’agit pas seulement d’envoyer un navire avec des astronautes sur la Lune, il faut “préparer le terrain” pour cela.

Des missions comme HAKUTO-R serviront à Transportez divers instruments et charges utiles qui seront nécessaires dans la mission 2024. C’est pourquoi la NASA finance ispace et d’autres entreprises pour développer leur propre atterrisseurs avec qui aider à la mission. Quant au principal atterrisseur pour transporter les astronautes de SpaceX, Blue Origin et Dynetics sont les élus.

Si la mission HAKUTO-R en 2022 s’est bien déroulée, deviendra la première mission commerciale japonaise à le faire. D’ici 2023, ils ont déjà une autre mission prévue pour déployer un rover chargé d’explorer la surface lunaire et de collecter des échantillons.

