Voici Disco Elysium fonctionnant sur PS5

Après avoir si longtemps parlé de Disco Elysium: The Final Cut sur PlayStation 5 et PS4, il est enfin temps de le voir en action. Les plus chanceux de PlayStation Access ont mis leurs mitaines sur le jeu bien à l’avance, nous offrant neuf minutes de jeu PS5. La vidéo fonctionne comme une excellente introduction au monde de Disco Elysium, fournissant aux nouveaux joueurs des détails sur l’intrigue, la façon dont elle se joue et le type d’impact des lancers de dés sur le jeu.

Les vérifications de compétences sont également couvertes, de même que les arbres de dialogue et les options de mise à niveau. Le nouveau travail vocal brille également, car chaque personnage reçoit brièveté et vie grâce au travail supplémentaire apporté par The Final Cut. Cela ressemble vraiment à l’aventure de jeu de rôle que nous avons toujours voulue, et n’oubliez pas que c’est juste au coin de la rue. Disco Elysium: The Final Cut est sorti sur les deux consoles de Sony le 30 mars 2021. À quel type de policier jouerez-vous? Partagez votre approche dans les commentaires ci-dessous.