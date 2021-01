Voici comment WhatsApp fonctionnera sur plusieurs appareils en même temps

Depuis des mois, nous parlons de la possibilité d’utiliser WhatsApp sur plus d’un appareil à la fois. Les autres plateformes bénéficient déjà de cette fonctionnalité et les développeurs d’applications du groupe Facebook sont enfin sur le point de mettre leur service à la hauteur de la concurrence. Dans l’une des dernières versions préliminaires de l’application, ils sont en fait, les premiers éléments de l’interface sont apparus des graphiques qui permettront aux utilisateurs d’associer de nouveaux appareils à leur numéro WhatsApp et de gérer les gadgets connectés un par un.

Les écrans ont été interceptés et partagés par la communauté qui gravite autour de WABetaInfo et a accès à toutes les versions préliminaires de l’application. C’est pour le moment un nouveauté testée, que les développeurs WhatsApp ont débloqué pour un petit cercle d’utilisateurs: il est donc normal que la fonctionnalité de connexion d’appareils supplémentaires ne soit pas encore apparue sur les smartphones du grand public et ne le fasse pas encore depuis quelques semaines. La présence de l’interface au sein des dernières versions de l’application – même bloquée – devrait cependant signifier que la nouveauté est dans la ligne droite.

Le fonctionnement général du système multi-appareils avait déjà été décrit par d’autres rumeurs et anticipations dans le passé. WhatsApp vous permettra de lier un nombre limité de 4 gadgets supplémentaires. Qu’il s’agisse de tablettes, d’autres smartphones ou d’ordinateurs, peu importe: les appareils de cette liste auront accès aux conversations et aux paramètres du compte, que le téléphone principal (celui avec la carte SIM liée au numéro WhatsApp) soit connecté à Internet. Les captures d’écran publiées par WABetaInfo se réfèrent précisément à étapes de connexion et de gestion des appareils les extras, qui se dérouleront de la même manière que ce qui se passe actuellement avec WhatsApp Web; pour avoir plus de matériel à analyser, il faudra attendre que les nouvelles arrivent sur un plus grand nombre de smartphones, à ce stade peut-être dans quelques jours ou semaines encore.