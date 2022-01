Voici comment vous préparez les fajitas que Johnny Lawrence sert dans Cobra Kai 4

La quatrième saison de Cobra Kai est maintenant disponible en Netflix, depuis son lancement le 31 décembre, date à laquelle les 10 épisodes ont été mis en ligne sur la plateforme. Production inspirée de Karate Kid, qui prolonge les événements vécus par Johnny Lawrence Oui Daniel La Russo dans les films des années 80 est l’un des grands succès que la plateforme a acquis, après son lancement à travers Youtube. Guillaume Zabka Oui ralph macchio Ils sont revenus pour donner vie à leurs personnages mémorables.

Bien que le rôle principal de Cobra Kai Il est distribué à la fois parmi les personnages historiques de la saga et chez les nouveaux adolescents qui ont rejoint les dojos pour apprendre les arts martiaux, celui qui a sans aucun doute le meilleur arc est Johnny Lawrence. Interpreté par ZabkaIl n’est plus l’antagoniste de l’histoire, mais maintenant son voyage est celui de la rédemption ; vous essayez de corriger les erreurs que vous avez commises dans le passé et qui vous ont conduit non seulement à affronter Daniel mais aussi de perdre le lien avec votre enfant, Robby.

Une partie de cette rédemption que Johnny connaît est vécue à travers la relation qu’il a établie avec Miguel, le voisin du complexe d’habitation à qui il commence à enseigner les arts martiaux afin qu’il puisse se défendre contre les tyrans. Grâce à cette amitié qui se construit entre sensei et étudiant, Johnny peut rencontrer Carmen, la mère de Miguel, découvrez un nouvel amour dans votre vie, qui vous fera changer d’attitude, et même envie de cuisiner un plat traditionnel pour les divertir : des fajitas de poulet et de bœuf aux légumes sautés.

La recette pour préparer les fajitas que Johnny a faites pour Carmen et Miguel

Pour ce repas, vous aurez besoin de 250 grammes de poitrine de poulet et 250 grammes de bœuf, avec lesquels vous préparerez la garniture principale. Ensuite, vous aurez besoin de 50 grammes de piment, 150 grammes d’oignon, 200 grammes de poivre, 100 grammes de champignons et 250 grammes de fromage. Il est clair qu’à ces ingrédients, vous pouvez ajouter ceux de votre choix, pour lui donner une touche plus unique et personnelle.

Une fois tous les légumes lavés, vous devrez couper les poivrons et les champignons en lanières, et l’oignon en petites tranches. D’un autre côté, vous devez couper le piment en tranches et le garder de côté pour plus tard. Ensuite, vous procéderez à la découpe de la viande et du poulet en petites lanières. Ensuite, vous ajouterez deux cuillères à soupe d’huile dans une poêle, où vous devrez faire sauter le piment et l’oignon, et une fois qu’il sera transparent, vous ajouterez d’abord la viande, jusqu’à ce qu’elle libère un peu de jus, puis vous mettrez le poulet . Vous ferez cuire le tout pendant cinq minutes en remuant constamment, et vous ajouterez le poivre avec les champignons, sans cesser de remuer, pendant que vous assaisonnez à votre goût. Une fois qu’ils sont à votre goût, vous ajoutez le fromage au gratin et le tour est joué ! Tu peux faire comme Johnny et accompagnez ce délicieux plat de pico de gallo et de tortillas.

