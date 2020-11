Voici comment vous pouvez voir si vous jouez déjà à la version PS5 des jeux cross-gen

La PS5 met généralement à jour les jeux de manière entièrement automatique. Dès que des mises à jour nouvelle génération pour les jeux cross-gen seront disponibles, vous devriez pouvoir bénéficier de la puissance de votre nouvelle console. Avec certains jeux, ce n’est pas si facile à voir au premier coup d’œil. Nous allons vous montrer comment vérifier à quelle version du jeu vous jouez.

Plus de particules, plus d’effets de lumière, plus de puissance – la PS5 met visiblement à niveau certains jeux qui étaient déjà jouables sur la PlayStation 4 grâce à des mises à niveau spéciales. Visible? De temps en temps, vous avez encore besoin d’un peu de pratique à l’œil nu pour voir rapidement les améliorations. Alors, comment savoir si vous jouez déjà à la version PS5 ou si la mise à niveau de nouvelle génération n’a pas encore été installée? C’est simple: le menu vous le dit!

Voici comment vous pouvez voir sur la PS5 si vous jouez toujours à une version PS4

Si vous téléchargez la mise à niveau de la PS5 sur la console, la version PS4 du jeu restera souvent installée. Aller dans le menu principal la PS5 au jeu pour lequel vous ne savez pas à quelle version vous jouez. Appuyez ensuite sur le bouton Options du contrôleur et sélectionnez l’élément dans le menu contextuel “Version du jeu”. Si le hic est devant la version PS5, tout va bien: vous jouez à la version de mise à niveau pour la nouvelle console. Sinon, cochez simplement la version PlayStation 5 ici.

Vous pouvez voir quelle version du jeu est active dans le menu principal de la PS5.

Si aucune version PS5 ne peut être sélectionnée pour le jeu de votre choix, vous n’avez pas encore installé la mise à niveau. Vérifiez s’il est déjà disponible et, si nécessaire, téléchargez-le pour l’installer. Nous expliquons comment cela fonctionne ici. Pour certains jeux, malgré la sortie de la nouvelle PlayStation, la mise à jour inter-génération peut encore prendre un certain temps.

