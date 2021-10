Voici comment vous pouvez personnaliser le menu Démarrer et la barre des tâches dans Windows 11

Dans Windows 11, le menu Démarrer et la barre des tâches vous accueillent avec un nouveau look. Nous vous montrerons comment adapter la nouvelle interface à vos préférences.

Déplacez à nouveau les icônes de la barre d’état système vers la gauche

Ce qui est perceptible dès le début : pour la première fois, les symboles de la barre des tâches ne sont plus sur le bord gauche, mais au milieu. Ceci s’applique également au menu de démarrage. Microsoft a effectué ce changement en fonction de ses propres informations, de sorte que les boutons les plus importants soient toujours dans le champ de vision sur les moniteurs ultra-larges.

Si vous ne pouvez pas vous habituer à cette nouvelle approche, vous avez la possibilité d’épingler le menu Démarrer et les autres icônes sur le bord gauche de l’écran.

Faites un clic droit sur la barre d’état système. Sélectionnez les « Paramètres de la barre d’état système ». Cliquez sur « Comportement de la barre des tâches ». Réglez le bouton « Alignement de la barre des tâches » sur « Gauche ».





En quelques clics, la barre des tâches revient sur le bord gauche de l’écran.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Afficher et masquer les icônes de la barre d’état système

Il y a de nouvelles icônes dans la barre des tâches de Windows 11 qui ne peuvent pas être facilement déconnectées à partir de là. Cela s’applique à la loupe pour la recherche, à l’icône de la fenêtre et du bureau, au menu des widgets et à l’icône de discussion pour Microsoft Teams.

Cependant, si ces symboles vous dérangent ou si vous n’en avez pas besoin de toute façon, vous pouvez les masquer.

Faites un clic droit sur la barre d’état système. Sélectionnez les « Paramètres de la barre d’état système ». Désactivez les curseurs des éléments de la barre d’état système que vous souhaitez masquer.





Dans les paramètres de la barre des tâches, vous pouvez spécifier quels symboles doivent être affichés et masqués.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



De plus, vous pouvez utiliser le menu pour afficher d’autres symboles dans le coin inférieur droit de la barre des tâches en activant le curseur correspondant sous « Symboles dans le coin de la barre des tâches ». Vous pouvez également activer des icônes supplémentaires sous « Débordement dans le coin de la barre des tâches », qui devraient apparaître sur le bord droit de la barre des tâches.

Masquer la barre des tâches sur des moniteurs individuels

Comme dans les versions précédentes de Windows, vous pouvez également définir la barre des tâches dans Windows 11 afin qu’elle soit automatiquement masquée lorsque vous n’en avez pas besoin.

Faites un clic droit sur la barre d’état système. Sélectionnez les « Paramètres de la barre d’état système ». Cliquez sur « Comportement de la barre des tâches ». Cochez la case « Masquer automatiquement la barre des tâches ».

Avec ce paramètre, la barre des tâches n’apparaîtra que lorsque vous déplacez le pointeur de la souris vers le bord inférieur de l’écran.

Si vous utilisez plusieurs moniteurs sur votre PC, vous pouvez également utiliser ce menu pour spécifier que la barre des tâches ne s’affiche que sur le moniteur principal. Pour ce faire, décochez simplement « Afficher ma barre des tâches sur tous les périphériques d’affichage ».





Dans les paramètres, vous pouvez spécifier si la barre des tâches doit apparaître sur tous les moniteurs.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Alternativement, vous pouvez définir que sur chaque moniteur, seuls les symboles de la barre d’état système sont affichés pour lesquels les fenêtres de programme sont également ouvertes sur l’écran respectif. Vous pouvez trouver les options pour cela dans la fenêtre de sélection sous « Si plusieurs écrans sont utilisés, afficher mes applications de la barre des tâches sur … ».

Personnalisez les applications dans le menu Démarrer

Le nouveau menu Démarrer de Windows 11 vous présentera initialement une sélection d’applications qui, selon Microsoft, vous conviendront le mieux. Dans la zone supérieure du menu Démarrer, cependant, vous pouvez afficher vous-même exactement les applications que vous souhaitez y voir.





Le menu Démarrer de Windows 11 est très différent de celui de Windows 10.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Cliquez avec le bouton droit sur l’icône d’une application et sélectionnez « Désinstaller à partir du démarrage » pour la supprimer de la vue. Déplacez les icônes des applications avec le bouton gauche de la souris comme vous le souhaitez. Cliquez sur « Toutes les applications » et sélectionnez d’autres applications dans la vue d’ensemble que vous souhaitez épingler dans le menu Démarrer en cliquant dessus avec le bouton droit et en cliquant sur « Épingler pour démarrer ».

Ajouter des fichiers et des dossiers au menu Démarrer

En plus des applications, vous pouvez également épingler n’importe quel dossier ou fichier de l’explorateur de fichiers au menu Démarrer. Cliquez simplement dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Épingler pour commencer ». Vous apparaîtrez alors dans la zone supérieure du menu démarrer.

Ajouter des raccourcis au menu Démarrer

Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter divers raccourcis vers les menus et fonctions de votre ordinateur au menu démarrer, qui apparaissent alors dans la zone inférieure du menu à côté du bouton « On / Off ».

Ouvrez les paramètres de Windows 11. Sélectionnez le sous-élément « Personnalisation ». Cliquez ensuite sur le sous-menu « Démarrer » à droite. Sélectionnez l’élément « Dossier » et cochez les zones et les fonctions pour lesquelles vous souhaitez un raccourci dans le menu Démarrer.





Vous pouvez ajouter divers raccourcis au menu Démarrer de Windows 11.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Les raccourcis s’afficheront alors dans le menu démarrer et vous pourrez par exemple basculer vers les paramètres, le dossier de téléchargement ou votre dossier de documents d’un simple clic.