« Voici comment vous dansez »: pourquoi Elyfer Torres a démissionné et laissé Polo Monárrez seul

Une nouvelle démission en « C’est comme ça que tu danses« , de Telemundo. Après David Chocarro et Carolina Laursen, c’est maintenant au tour de l’actrice Elyfer Torres quitter le programme de danse. En larmes, la protagoniste de « Betty in NY » s’est retirée du spectacle et a laissé son partenaire, également l’acteur Polo Monárrez, seul dans la compétition.

« Désolé, mais je pense que c’est bien père d’apprendre à prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres et c’est ce que je fais aujourd’hui » a déclaré Torres avant d’expliquer les raisons de sa démission, dans une transmission partagée sur grand écran après la présentation solo de Monárrez, qu’il a remercié pour sa compréhension et son soutien et pour qui il a demandé le soutien du public. « Je t’aime de tout mon être et je te considère comme un frère d’âme”.

Comme vous vous en souvenez bien, Chocarro et sa femme ont déjà quitté la téléréalité après une forte discussion avec le jury, composé de Adamari López, Cristián de la Fuente et Mariana Seoane. De même, le présentateur Carlos Adyan a confirmé que Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza ne reviendront plus sur scène.

Elyfer Torres s’est caractérisée pour l’un de ses derniers galas dans « Así se baila ». Cette fois, il avait déjà prévu qu’il avait des problèmes d’anxiété (Photo: Elyfer Torres / Instagram)

POURQUOI ELYFER TORRES A-T-IL Démissionné ?

L’actrice de 24 ans a déclaré qu’elle souffrait d’anxiété depuis quatre ans et bien qu’il contrôle habituellement ce trouble, certaines situations personnelles, qu’il n’a pas précisées, « dernièrement« Ils avaient aggravé son humeur.

« Parfois, nous sommes tellement occupés à essayer de réussir ou à réussir, à essayer d’être suffisant pour les autres, à essayer d’être productifs, à essayer de prouver que nous avons tout pour être aimé et être aimé au lieu de le prouver à nous-mêmes.« , Il expliqua.

Torres en a profité pour s’adresser à des personnes qui comme elle souffrent d’une image similaire. « Vous n’êtes pas fou ou fou, que vous n’êtes pas très exagéré ou très sentimental ou très sensible, que ce que vous ressentez est valable et vous êtes bien plus que votre tempête mentale, que vous êtes un être cher et que tout ira bien», a-t-il indiqué.

La Opinion a signalé que la démission de Elyfer Torres Elle serait aussi liée au début imminent de l’enregistrement de la deuxième saison de « Guerra de voisins », la série Netflix dont elle fait partie.

QUI SERA LE NOUVEAU COUPLE DE POLO MORRÁNEZ ?

Polo Morránez n’a dansé que le dimanche 31 octobre, au gala d’Halloween de « Así se baila », mais pour la prochaine édition aura un nouveau partenaire, que Telemundo confirmera sûrement ces jours-ci. Selon certaines rumeurs, l’élu serait l’actrice Laura Carmine, de « La desalmada. »

Elyfer Torres et Polo Monárrez étaient devenus l’un des couples préférés de « Así se baila ». Ils ont même eu une chance de gagner le concours (Photo: Telemundo)

QUI D’AUTRE A ARRÊTÉ?

David Chocarro et Caroline Laursen . Les maris ont fait valoir qu’ils n’appréciaient plus de participer au programme et que cela ne valait pas la peine de laisser leurs enfants seuls pendant toutes les heures qu’ils passaient en répétitions.

. Les maris ont fait valoir qu’ils n’appréciaient plus de participer au programme et que cela ne valait pas la peine de laisser leurs enfants seuls pendant toutes les heures qu’ils passaient en répétitions. Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza ils se sont retirés du spectacle après être tombés malades avec COVID-19, mais une fois récupérés, ils ont décidé de ne pas réapparaître dans la compétition. Selon La Opinion, le couple considérait qu’ils pourraient tirer plus de TikTok que du format Telemundo.

ils se sont retirés du spectacle après être tombés malades avec COVID-19, mais une fois récupérés, ils ont décidé de ne pas réapparaître dans la compétition. Selon La Opinion, le couple considérait qu’ils pourraient tirer plus de TikTok que du format Telemundo. Encore un couple ? Le même média a indiqué que les frères Samadhi et Adriano Zandejas pourraient bientôt quitter le programme, en raison des engagements professionnels de Samadhi et de l’entrée possible de Laura Carmine, l’ex-petite amie d’Adriano avec qui il aurait une relation terrible aujourd’hui.

COMMENT VOIR C’EST COMMENT VOUS DANSEZ ?

« Así se baila » est diffusé le dimanche à 21h00 (heure de l’Est) sur Telemundo. aux Etats-Unis.