Voici comment Virgin Hyperloop envisage l’avenir de ses pods: chargement sans fil, beaucoup de LED et son propre système audio pour vous guider

Bien qu’il y ait déjà considérablement moins de bruit, les tentatives de réalisation du système de transport Hyperloop se poursuivent au moins de la part des acteurs déjà connus. L’un d’eux est Virgin Hyperloop, qui a fait son premier test avec des passagers l’année dernière (ils en ont fait deux) et maintenant montrez-nous à quoi ressembleraient les voyages avec Virgin Hyperloop dans une vidéo.

C’est un voyage virtuel et fictif, car ils nous montrent à quoi ressemblerait une station en plus des intérieurs des capsules que nous n’avons pas encore vus dans les tests que nous avons mentionnés. L’idée est assez séduisante, vu que des technologies telles que la recharge sans fil pour les appareils sont incluses, différentes conceptions des sièges et que ceux-ci intégreraient même des LED comme écran d’information. J’ai dit, tout conceptuel, mais il est toujours curieux de savoir ce qu’ils attendent d’être une réalité dans les années à venir.

Un style futuriste et lumineux

Les capsules que nous voyons dans cette nouvelle vidéo Virgin Hyperloop sont assez différentes de ce que nous avons vu dans les tests et dans les capsules actuelles de la société. Nous voyons un design beaucoup plus soigné et attrayant, avec des sièges en bois et un espace apparemment plus grand dans lequel deux rangées de sièges s’adaptent et il y a une allée.

Comme ils l’expliquent, pour la conception, ils travaillent avec Bjarke Ingels Group (BIG) et Teague (ceux-ci pour la conception des capsules). Étant donné qu’ils doivent être des capsules sans fenêtres vers l’extérieur, ce qu’ils veulent réaliser, c’est que l’environnement soit agréable et lumineux, en s’assurant que les touches vertes ne manquent ni dans les stations ni dans les capsules elles-mêmes et en imitant ce que l’on verrait. dans le ciel avec grands panneaux zénith.

Ce que nous voyons sont panneaux d’information dynamiques comme des LED sur les sièges et les murs, dans le style de ces réveils numériques en bois. Ils expliquent que l’idée est que les passagers soient guidés à la fois par les images et par le son, avec leur propre système audio qui leur sert de guide.

Dans les sièges que nous voyons surfaces de chargement sans fil pour les appareils mobiles (voir que dans la vidéo les passagers se passent de ceinture, contrairement aux tests avec de vrais passagers). On voit également que les capsules seraient équipées de défibrillateurs d’urgence.

Virgin Hyperloop parle de 28 passagers par capsule et que le système sera capable de transporter des centaines de passagers toutes les heures. Tous contrôlés par leur propre logiciel dont ils ne donnent pas de détails.

Ce qu’ils touchent de manière quelque peu tangentielle est la question des prix. Jay Walder, PDG de Virgin Hyperloop, explique dans le même communiqué qu’ils souhaitent que leur transport soit accessible et que « c’est simple: s’il n’est pas accessible économiquement, les gens ne l’utiliseront pas ».

Mais compte tenu de l’exclusivité, de la vitesse et de cet environnement qu’ils nous ont montrés dans cette dernière vidéo, pour l’instant il est difficile de croire que ce sera quelque chose de bon marché, ou du moins par rapport aux médias actuels. Nous verrons où demeure cette «accessibilité» si l’Hyperloop parvient à être une réalité au-delà des tests. Pour l’instant, ils espèrent obtenir une certification de sécurité d’ici 2025 et commencer la commercialisation en 2030, il faut donc encore être patient.

Images et vidéos | Hyperloop vierge