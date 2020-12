Voici comment trouver votre TikTok le plus vu de 2020

Retroplay vous indique le nombre de vues et de likes que vous avez obtenus en 2020, ainsi que votre vidéo TikTok la plus vue.

2020 a vraiment été l’année de TikTok. Que vous ayez fini par créer des vidéos sur l’application pendant le verrouillage ou que vous la téléchargiez pour rire, faire défiler sans fin TikTok fait en quelque sorte partie de nos routines nocturnes.

Et à la fin de l’année, il est maintenant temps de découvrir nos statistiques TikTok. Tout comme Spotify Wrapped et Instagram Top 9, il existe maintenant une application qui vous permet de découvrir quelle était votre vidéo TikTok la plus populaire de 2020.

Retroplay permet aux utilisateurs de TikTok de découvrir toutes sortes de statistiques sur leurs propres vidéos ainsi que sur les vidéos les plus populaires de la plate-forme. Voici comment trouver votre vidéo TikTok la plus regardée de 2020 à l’aide de l’application.

Retroplay révèle votre TikTok le plus regardé de 2020. Photo: @addisonre via TikTok, Retroplay

Comment trouver vos vidéos TikTok les plus vues de 2020

Pour découvrir vos propres vidéos TikTok les plus vues en 2020, vous devrez utiliser le Highlight Reel de Retroplay.

Sur l’application, vous pourrez trouver vos 10 vidéos les plus vues. Quatre de ces vidéos peuvent ensuite être transformées en une courte bande de surbrillance avec des clips de 5 secondes de chaque vidéo. Voici comment procéder:

1) Appuyez sur «Créer» en bas de l’écran, sélectionnez «Highlight Reel» et saisissez votre nom d’utilisateur dans l’application.

2) Retroplay vous montrera ensuite vos 10 vidéos les plus vues.

3) Sélectionnez vos 4 vidéos préférées. Pour ce faire, appuyez sur la vidéo pour la sélectionner. (Vous pouvez maintenir la vidéo pour la regarder en entier sur TikTok.)

4) Une fois que vous avez sélectionné vos 4 vidéos, appuyez sur chacune d’elles pour l’ouvrir dans TikTok et enregistrez-les sur votre pellicule.

5) Téléchargez les 4 vidéos dans les cases vides à côté des vidéos sur Retroplay.

6) Enregistrez votre Highlight Reel et partagez votre rapport de fin d’année sur TikTok ou Instagram!



Voici comment trouver. votre vidéo TikTok la plus regardée en 2020. Image: Retroplay

Comment voir vos meilleures statistiques TikTok de 2020

Snapshot de Retroplay vous montre toutes vos statistiques clés TikTok de l’année.

Après avoir entré votre nom d’utilisateur, vous recevrez une infographie mignonne qui vous indiquera le nombre total de vues de vos vidéos en 2020, ainsi que le nombre total de likes. Il montrera également le nombre d’abonnés que vous avez et le nombre de vidéos que vous avez publiées.

Partagez-le sur Instagram et c’est parti!



Retroplay vous montre vos meilleures statistiques TikTok de 2020. Image: Retroplay

Si vous souhaitez vous plonger un peu plus dans les plus grands succès de TikTok de 2020, Retroplay permet également aux utilisateurs de voir une liste des créateurs les plus visionnés et des vidéos les plus vues de l’année.

Selon vous, qui a atteint le sommet? Charli D’Amelio? Addison Rae? Will Smith?

.

