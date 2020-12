Désespéré de savoir combien d’heures vous avez passé à regarder Netflix cette année? Eh bien, voici comment trouver votre Netflix Wrapped 2020.

2020 tire à sa fin et vous savez ce que cela signifie, il est temps d’examiner nos habitudes d’écoute, de visionnage et de médias sociaux tout au long de cette année. Jusqu’à présent, nous avons eu Spotify Wrapped, Apple Music Replay, Year on TikTok (ou TikTok Wrapped) et Year in Review de Snapchat, mais il est maintenant temps de mettre la loupe sur nos habitudes Netflix.

Cette année, nous avons probablement regardé plus d’émissions Netflix que jamais auparavant. Nous avons été enfermés à l’intérieur pendant la majorité de 2020 et Netflix a été la seule constante sur laquelle nous pouvons compter. Comme, qu’est-ce que nous sommes censés faire d’autre!? Eh bien, grâce à un développeur Web incroyablement intelligent, nous pouvons voir exactement combien d’heures nous avons passé à regarder Vendre Sunset en boucle.

Netflix Wrapped recueille des données sur toutes les séries télévisées et tous les films que vous avez consultés et les décompose. Du nombre de jours, d’heures et de secondes que vous avez passé au total à vos genres les plus regardés, Netflix Wrapped le sait.

Netflix Wrapped n’est pas réellement affilié à Netflix, c’est une extension Chrome inventée par l’ingénieur logiciel canadien Niko Draca. La semaine dernière, Niko a partagé son invention sur TikTok et elle est déjà devenue extrêmement populaire. Voici comment trouver votre Netflix Wrapped 2020.

Netflix Wrapped est là et il vous dit combien de télévision vous avez binged en 2020. Image: Chesnot / , Netflix

Comment trouver votre Netflix Wrapped 2020

1) Vous devez d’abord télécharger l’extension Chrome. Vous pouvez le faire en visitant le Chrome Web Store. Là, vous trouverez l’extension sous le nom « Netflix Wrapped ». Ensuite, cliquez sur « Ajouter à Chrome ».

2) Une fois téléchargé, accédez à votre profil Netflix et ouvrez l’extension Netflix Wrapped Chrome

3) Appuyez sur start et attendez. Les données devraient bientôt apparaître.

Un graphique vous montrera ensuite combien de jours, d’heures ou de secondes vous avez passé à regarder Netflix en 2020. Ci-dessous, vous verrez le nombre d’heures que vous avez passées collées à Netflix par mois (attendez-vous à un énorme pic lors du premier verrouillage. …) Et un graphique à secteurs indiquera le nombre d’heures que vous avez regardées par jour au cours de la semaine.

Netflix Wrapped vous montre également les genres que vous avez le plus regardés au cours de l’année et la classification du contenu que vous regardez généralement.

Remarque: comme ce n’est pas un produit Netflix officiel, il peut ne pas fonctionner pour vous. Netflix Wrapped ne montrera pas non plus les émissions que vous avez le plus regardées.

Désolé à propos de ça.

