Voici comment trouver l’écran de projection parfait pour votre home cinéma

Vous avez récemment acheté un vidéoprojecteur et souhaitez maintenant acheter un écran pour votre vidéoprojecteur ? Nous vous montrerons comment trouver celui qui vous convient et votre configuration.

Êtes-vous l’heureux propriétaire d’un projecteur, mais vos films préférés n’ont pas tout à fait cette sensation de cinéma malgré la largeur de l’écran de 120 pouces ? Avec un écran pour votre projecteur, vous bénéficiez immédiatement d’une qualité d’image nettement supérieure.

Comment un écran améliore-t-il l’image du projecteur ?

Un mur blanc est souvent teinté si vous regardez attentivement, et les murs n’ont généralement pas une surface plane. Résultat : une grande partie de la luminosité du beamer est « avalée » et le fond aliène les couleurs de l’image projetée. Même un projecteur de haute qualité ne peut pas fournir une image convaincante.

Un écran home cinéma peut vous aider. Vous pouvez utiliser des écrans modernes pour toutes les technologies de projection, c’est-à-dire pour DLP, LCD et LED. Ils conviennent généralement également aux projecteurs Full HD.

Les trois termes techniques les plus importants lors de l’achat de toile



Vous devez connaître ces termes techniques avant d’acheter un écran.



Lorsque vous achetez un écran pour votre vidéoprojecteur, vous devez connaître quelques termes techniques importants afin de trouver le bon modèle.

Gagner

Le facteur de luminance de gain décrit la quantité de lumière que l’écran émet vers l’avant. La plupart des écrans de projection pour le home cinéma ont un facteur de gain d’environ 1. Avec une valeur de gain plus élevée, l’écran réfléchit plus de lumière avec la même sortie de projecteur, avec un facteur de gain inférieur à 1 en conséquence.

Si vous avez un vidéoprojecteur haute intensité (ultra) courte focale, un écran avec un facteur de gain compris entre 0,6 et 0,9, tel que le Hivilux UST CLR/ALR, est recommandé. Un projecteur de mini ou de téléphone portable, en revanche, ne brille pas très fort, il est ici logique de choisir un écran avec un facteur de gain plus élevé.

angle de vue

Un gain d’écran plus élevé signifie un angle de vision plus étroit. Que cela soit important pour votre home cinéma dépend de la façon dont les spectateurs sont répartis dans la pièce. Si vous regardez des films ou des séries avec plusieurs amis, vous êtes probablement assis en demi-cercle autour de l’écran.

Avec un petit angle de vue, les personnes sur les bords voient une image plus sombre et plus pauvre. En revanche, si vous êtes principalement assis seul ou à deux devant la surface de projection, un grand angle de vision n’est pas si important.

taille de l’écran

La taille de l’image est indiquée à l’écran sous la forme d’une diagonale en centimètres ou en pouces. Cependant, un écran plus grand ne signifie pas toujours plus de sensations cinématographiques. Si vous utilisez un projecteur HD, vous devez vous asseoir à au moins 1,6 fois la largeur de l’image. Avec un projecteur SD, il est même recommandé de doubler la largeur de l’image, sinon l’image apparaîtra pixélisée ou floue.

Le rapport d’aspect est tout aussi important que la taille. Il existe des écrans pour les présentations au format 4:3 et 1:1. Pour le home cinéma, il faut choisir un modèle au format 16:9, car les émissions de télévision, films, séries et jeux actuels sont optimisés pour cela.



Bien sûr, la toile doit également avoir le bon format.



Peinture et enduit sur toile

Les écrans de cinéma maison sont presque toujours d’un blanc mat. C’est parce que les fabricants supposent que vous assombrissez la pièce. Il existe également des écrans gris et presque noirs à la lumière du jour et à fort contraste. Vous devriez jeter un coup d’œil à des modèles comme l’Esmart Professional Tatenso Daylight Tension si vous souhaitez utiliser le projecteur dans des pièces lumineuses.

Il est également important que l’écran du projecteur home cinéma ait un dos enduit foncé. Le revêtement dit occultant garantit qu’il n’y a pas d’images doubles.

Le matériel de toile approprié

Les écrans pour home cinéma se composent généralement de plusieurs couches. Les modèles de haute qualité sont parfois en tissu et sont donc même lavables. Pour la plupart, cependant, les surfaces de projection sont faites d’un matériau en PVC. Le film plastique a souvent une odeur chimique, il n’y a donc pas de mal à le renifler dans un magasin avant de l’acheter.

Votre nouvel écran de projection doit être lavable et également résistant au feu. Si vous souhaitez placer les haut-parleurs derrière l’écran plutôt qu’à côté, un modèle en matériau acoustiquement perméable est judicieux.

Toile avec ou sans cadre ?

Les écrans de cinéma maison sont presque toujours dotés d’une bordure noire. En raison du contraste et de la nette démarcation avec l’arrière-plan, l’image du projecteur semble plus brillante. L’effet n’est pas seulement basé sur un effet optique : la couleur noire mate réduit également la lumière ambiante qui brille sur l’écran.

Votre écran : fixe ou mobile ?



Store enrouleur ESMART Economy EXR



Les écrans peuvent être fixés dans le cadre. Cela a l’avantage qu’ils sont toujours parfaitement tendus et prêts à l’emploi. Mais ils sont toujours visibles. Par conséquent, les écrans fixes dans le système de cadre conviennent mieux aux salles de cinéma maison spéciales qu’au salon.

L’écran enrouleur est également fixé au sol ou au mur, mais peut être enroulé pour économiser de l’espace après utilisation. Cela peut être fait manuellement comme avec le store enrouleur Esmart Economy EXR ou à l’aide d’un petit moteur électrique.

Avec les modèles de stores enrouleurs, cela vaut la peine de débourser quelques euros de plus pour une toile tendue. Ce type dispose d’un système de tension de corde latérale qui maintient la toile lisse et sans plis en permanence. Les écrans enroulables plus simples ont un rail de poids à l’extrémité inférieure, qui est destiné à assurer une surface tendue.

L’écran trépied est suspendu dans ses tiges, vous pouvez donc également devenir projectionniste lors de la soirée barbecue. Pour une utilisation mobile, vous devez vous assurer que tous les accessoires de l’écran trépied peuvent être rangés dans un sac de transport. Les écrans trépied sont pratiques et bon marché, mais sujets aux ondulations. De plus, la stabilité peut devenir un problème même avec un tirant d’eau.

Vous décidez quelle toile est la bonne

Lors du choix de l’écran du projecteur, vous devez garder un œil sur la fréquence et dans quel but il doit être utilisé. Un modèle mobile simple avec une bonne surface de projection suffit pour des soirées cinéma occasionnelles et des présentations photo. Si vous avez échangé le téléviseur contre un projecteur avec écran, il peut s’agir d’un modèle plus grand et de haute qualité. De bons écrans pour projecteurs peuvent être utilisés pendant de nombreuses années – il vaut donc la peine d’investir un peu plus.