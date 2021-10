Voici comment Trey Parker et Matt Stone ont créé South Park

Parc du Sud, la sitcom animée hilarante et repoussant les limites, a commencé à être diffusée sur Comedy Central en 1997. Mais d’où est venue l’idée ? Qu’est-ce qui a conduit à la première de la sitcom controversée primée aux Emmy and Peabody Award ?

L’histoire d’un court métrage stupide de deux étudiants donnant naissance au trésor central de la comédie

Tout d’abord, n’oublions pas que la série bien-aimée des créateurs Trey Parker et Matt Stone ne va nulle part. En août, il a été annoncé que les deux cerveaux ont signé un accord massif avec ViacomCBS qui gardera Parc du Sud sur le réseau Comedy Central jusqu’en 2027.

Maintenant, revenez en arrière. Trey Parker et Pierre mate se sont rencontrés en classe de cinéma à l’Université du Colorado à Boulder en 1992. Alors qu’ils travaillaient sur les films de leurs camarades, Parker et Stone faisaient des voix amusantes simplement pour s’amuser. Bien que Stone ait été diplômé en mathématiques et Parker en musique, ils s’entendaient très bien et ont découvert qu’ils avaient le même sens de l’humour. Regardons où il est allé à partir de là.

Quand ils se sont rencontrés pour la première fois au premier cycle, Trey Parker travaillait déjà sur un film intitulé Castors géants du sud du Sri Lanka. « C’était en quelque sorte un truc de Godzilla », a déclaré Parker à Rolling Stone en 1998. « Mais avec un énorme castor. J’avais une petite fille vêtue d’un costume de castor qui saccageait une ville. »

Une fois que Parker s’est rapproché de Stone, ils ont eu une idée apparemment meilleure. Et avec juste du papier de bricolage, des ciseaux, de la colle et un vieil appareil photo, ils ont créé un court métrage de quatre minutes intitulé The Spirit of Christmas. L’œuvre grossièrement animée montre quatre enfants grossiers (cela vous semble familier?) Dans le Colorado, donnant vie par inadvertance à un violent bonhomme de neige et enrôlant Jésus dans le combat.

De nombreux incontournables de Parc du Sud ont été établis ici : les enfants vivent dans un environnement enneigé, ils jurent sans arrêt, Kenny meurt et il y a une morale à l’histoire à la fin. Parker et Stone en première L’esprit de Noël à leur école en décembre 1992, mais tournera ensuite leur attention vers leur premier film, Cannibale! La comédie musicale. Puis en 1995, le cadre de Fox Brian Graden a payé 2 000 € au duo pour refaire L’esprit de Noël comme une vidéo d’animation qu’il pourrait envoyer à ses copains.

Cette fois-ci, Jésus a combattu le Père Noël, et c’est devenu un succès qui a rapidement trouvé sa place à Hollywood. Avant qu’ils ne le sachent, Parker et Stone avaient signé un accord avec Comedy Central qui ferait finalement de leur comédie de dessin animé un complexe industriel de plusieurs millions de dollars.

En plus d’une paire de films à venir, Parc du Sud les fans peuvent s’attendre à un long métrage qu’ils réalisent ensemble. Bien qu’il ne soit pas clair quand le reste de la saison 24 sortira, le Spécial Pandémie et Spécial Vaccination les épisodes sont actuellement disponibles en streaming. Et ils sont rigolos.

Sujets : South Park