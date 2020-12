Voici comment TikTok gagne de l’argent: un guide rapide pour comprendre votre entreprise

De quoi vit TikTok? Quel est votre business model? Nous vous expliquons tout dans ce rapport.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que fonctionnement du réseau social TikTok quand il s’agit de générer des profits? Étant l’un des plus grands et des plus populaires aujourd’hui avec plus de 800 millions d’utilisateurs actifs par mois, la plateforme TikTok est devenue une industrie millionnaire depuis son arrivée.

Si tu veux comprendre comment TikTok gagne de l’argent, rejoignez-nous dans ce guide rapide où vous pouvez comprendre son modèle d’affaires et comment il grandit chaque jour.

Comment et quand est né TikTok?

Bien qu’aujourd’hui tout le monde parle TIC Tac, n’était pas toujours connue de cette manière. Au départ, il s’agissait d’un réseau social axé sur l’éducation afin de partager de courtes vidéos (d’une durée de 15 à 60 secondes) permettant aux utilisateurs d’enseigner ou d’apprendre sur différents sujets.

En dépit d’être une excellente idée d’amis Alex Zhu et Luyu Yang, la plateforme n’était pas suffisamment attractive pour le public et après six mois de développement, ils ont décidé de changer d’approche.

Maintenant, l’objectif avait changé. L’entreprise cherchait une nouvelle direction dans le domaine du divertissement et commença à voir les adolescents comme le public idéal aux États-Unis, un marché caractérisé par la viralisation et la création de nouvelles tendances.

Cette évolution mélangera musique et vidéos au sein de l’application et c’est ainsi qu’elle est née Musical.ly officiellement en août 2014. Il n’a fallu qu’un an pour que le nouveau réseau social soit Classé n ° 1 dans l’App Store iOS et être l’application gratuite la plus téléchargée dans plus de 30 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Brésil et le Japon.

D’ici 2016, Musical.ly il avait atteint un incroyable 90 millions de téléchargements et plus de 12 millions de nouvelles vidéos par jour. Cette croissance a incité de grandes marques telles que Coca-Cola à lancer leur campagne #ShakeACoke au sein de la plate-forme, qui consistait en des «publicités générées par les utilisateurs».

Plus tard, il est rendu public par le Le journal Wall Street, qui Musical.ly avait été acquis par Bytedance Technology Co. pour la somme d’un milliard de dollars, fusionnant ainsi Musical.ly avec TikTok et créant la version américaine du réseau social (Musical.ly) et migrant tous les utilisateurs vers ce nouveau plateforme appelée TikTok.

Qui est le propriétaire de TikTok?

TIC Tac appartient à la société basée en Chine appelée Byte Dance Technology Co. Il est dirigé par Yimiing zhang, un entrepreneur qui possède plusieurs entreprises, parmi lesquelles le portail de recherche immobilière en Chine se démarque et bien sûr Byte Dance.

Zhang il a toujours été lié au monde de la technologie. Travailler comme Directeur de la technologie chez Kuxun gérer une quarantaine d’ingénieurs pour le moteur de recherche de voyages en Chine, une entreprise qui sera ensuite rachetée par TripAdvisor.

On estime qu’au début de 2020, Zhang a une valeur nette qui dépasse 6,8 millions de dollars Selon le magazine Forbes. Une grande partie de ce capital est due à la croissance et à la popularité de Byte Dance.

Combien d’utilisateurs TikTok a-t-il actuellement?

Deux ans seulement après son lancement officiel en 2016, TikTok avait atteint un nombre incroyable de 500 millions d’utilisateurs dans le monde. Après quatre ans, il est possible de dire qu’il a dépassé les 800 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde.

La chose la plus remarquable à ce sujet n’est pas seulement le nombre d’utilisateurs, mais aussi 150 millions de ces utilisateurs se trouvent uniquement en Chine. Il est important de détailler que sur ce marché asiatique, TikTok a sa version exclusive appelée Douyin.

Cette popularité l’a amenée à devenir l’une des applications les plus téléchargées ces dernières années sur le Google Play Store et l’Apple Apps Store, atteignant plus de 2 000 millions de téléchargements entre les deux plates-formes.

Uniquement dans le cadre de cette année 2020, TIC Tac est devenue l’application la plus téléchargée au monde, dépassant le 115,2 millions de téléchargements, obtenant une augmentation de 98,4% par rapport à la même période un an auparavant.

On estime que le 41% de la population courant de TIC Tac Il est composé de jeunes et d’adolescents âgés de 16 et 24 ans. Cela est principalement dû à son design et ses fonctionnalités, quelque chose qui avait été précédemment étudié par les développeurs lors du choix de leur public cible.

Comment TikTok gagne-t-il de l’argent?

Selon les données fournies par CrunchBase, TIC Tac peut générer jusqu’à un million de dollars par an. Ce chiffre est possible grâce aux devises de la plateforme et aux cadeaux numériques que les utilisateurs utilisent, alors que les systèmes de monétisation sont mis en place.

Pour être clair, le chemin comment TikTok gagne de l’argent C’est grâce à des achats intégrés liés aux devises. Ceux-ci ont un coût de 100 pièces – 1,09 € jusqu’à 10000 pièces – 104,99 €.

Ces pièces sont utilisées par les utilisateurs qui consomment le contenu et accordées aux créateurs comme moyen d’appréciation ou de compensation. Selon Rapports Sensor Tower, autour de 3,5 millions de dollars sont utilisés par mois par les utilisateurs du monde entier dans les achats intégrés.

De plus, l’entreprise a préréglé de facturer une certaine commission pour ce type de transaction, 30% va aux serveurs du magasin où l’application est stockée, 20% pour TikTok et les 50% restants pour le créateur de contenu.

Bien que le revenu annuel semble faible, la vérité est que TikTok est plus axé sur la croissance massive et la portée de grandes masses qu’au gain monétaire, ceci peut être démontré grâce aux données statistiques.

Quel avenir attend TikTok?

Pour l’instant, l’avenir de TikTok est assez prometteur. Aujourd’hui, aucune application ne peut le gérer dans votre industrie. Tel est le cas, que Facebook a reconnu sa croissance, a même développé Lasso, Une application similaire pour concurrencer TikTok et tenez-vous debout, mais pareil a été fermé le 10 juillet 2020.

De même, la portée et le positionnement de ce réseau social sont très solides, principalement auprès des jeunes du monde entier. Cela se reflète dans les publicités promues sur Facebook, YouTube et même Google, où il est possible de montrer l’orientation du marché qu’ils veulent conquérir.

Le fait est que de plus en plus de millions de jeunes et d’utilisateurs en général rejoignent TikTok et, grâce à sa croissance et à sa consolidation d’une manière si naturelle, cela peut nous faire croire que c’est quelque chose d’imparable.

Image | Unsplash I, Unsplash II, Unsplash III, Unsplash IV, Unsplash V

