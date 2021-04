Voici comment télécharger des vidéos DailyMotion: meilleures options, gratuites et légales

Avez-vous aimé l’une des vidéos de DailyMotion? Eh bien, téléchargez-le rapidement et facilement avec l’une de ces deux méthodes.

Rassurez-vous, vous n’êtes pas la seule personne à avoir essayé d’obtenir un moyen gratuit de télécharger des vidéos sur DailyMotion. Bien que ce ne soit pas une plate-forme vidéo aussi populaire que YouTube, elle contient beaucoup de contenu de qualité qui pourrait vous être utile à un moment de votre vie. Pour cette même raison, aujourd’hui nous vous dirons comment télécharger des vidéos de DailyMotion avec les meilleures options gratuites et légales.

Comment télécharger des vidéos Facebook sur votre mobile

Dailymotion est une plateforme, considérée comme une alternative à YouTube pour Android, où vous pouvez télécharger, regarder et partager des vidéos. Nous parlons d’un site Web qui héberge une grande variété de clips de films, d’émissions de télévision et de vidéoclips, ainsi que du contenu amateur tel que des blogs vidéo. Avez-vous vu des vidéos sur DailyMotion que vous souhaitez conserver pour toujours? Ensuite, lisez la suite et vous découvrirez comment le faire rapidement et facilement.

Comment télécharger des vidéos sur DailyMotion

Ici, nous expliquerons plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour télécharger n’importe quelle vidéo DailyMotion de votre choix. Les moyens de le faire sont simples, il suffit de choisir celui que vous aimez le plus et commencez à télécharger la vidéo que vous avez en tête dès que possible.

Télécharger des vidéos DailyMotion à partir d’une page Web

Sur Internet, il existe de nombreux sites Web qui vous permettent de télécharger rapidement des vidéos à partir de n’importe quelle plate-forme. Cette fois, nous allons vous parler de Téléchargeur tout-en-un, l’un des téléchargeurs vidéo les plus populaires et les plus utilisés dans l’immensité du Web. Si vous souhaitez télécharger rapidement une vidéo à partir de DailyMotion, procédez comme suit.

La première chose à faire est d’accéder à DailyMotion et copiez le lien de la vidéo que vous souhaitez télécharger .

. Une fois la vidéo copiée, accédez au site Web All in One Downloader pour procéder au téléchargement.

Comme indiqué, collez le lien là où il est indiqué « Collez le lien vers la vidéo ici » .

. Une fois la vidéo téléchargée sur la plateforme, recherchez la qualité dans laquelle vous souhaitez qu’il soit enregistré.

Pour finir, appuyez sur le bouton vert où il est dit « Téléchargements » et prêt. Après l’apparition d’une annonce, le téléchargement de votre vidéo commencera automatiquement!

Télécharger des vidéos DailyMotion avec une application

Une autre façon de choisir d’enregistrer des vidéos DailyMotion consiste à utiliser des applications. Video Downloader For DailyMotion, par exemple, est une application gratuite sans publicité qui vous permettra de télécharger n’importe quelle vidéo de cette plate-forme en quelques instants. Nous parlons d’une application très simple d’utilisation qui vous sera très utile si vous souhaitez télécharger des vidéos. Si vous souhaitez commencer à l’utiliser, procédez comme suit.

La première chose à faire est de télécharger l’application. Faites-le en appuyant sur le bouton sous ces lignes.

Entrez dans Dailymotion après l’avoir installé sur votre mobile.

Recherchez la vidéo que vous souhaitez télécharger, appuyez sur «Partager», puis sur «Plus».

Choisissez la résolution dans laquelle vous souhaitez télécharger la vidéo (prend en charge la qualité HD).

C’est ça! En effectuant ces étapes, votre vidéo commencera à se télécharger automatiquement. Vous avez réalisé? Avec cette application, il est très facile de télécharger des vidéos.

Œil! Quelle que soit la méthode que vous choisissez, n’oubliez pas que vous ne pouvez pas télécharger de vidéos protégées par des droits d’auteur. Autrement dit, assurez-vous de ne télécharger que toutes sortes de contenu gratuit et qu’il ne viole aucune loi nationale ou internationale.

Comment télécharger des vidéos Instagram

D’autre part, nous vous invitons à voir ces 3 différentes façons de télécharger des vidéos TikTok et cette méthode officielle pour télécharger des vidéos YouTube. Enregistrez tout le contenu que vous souhaitez!

Rubriques connexes: Applications Android d’outils, de photographie et d’édition sur Android

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂