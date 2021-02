Voici comment supprimer des films et des séries de « Continuer à regarder » sur Netflix

Oubliez cette série ou ce film que vous n’avez pas aimé en le supprimant de la liste « Continuer à regarder » de Netflix.

Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas la seule personne à s’ennuyer de regarder une série ou un film sur Netflix, car même la plateforme teste une fonction de minuterie pour ceux qui ont tendance à s’endormir. Lorsque cela se produit, Netflix continue de mettre ce contenu sur la liste «Continuez à regarder» pour vous et cela peut être une vraie déception. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui Comment supprimer des films et des séries de «Continuer à regarder» sur Netflix. C’est beaucoup plus facile que vous ne l’imaginez probablement!

Oui une série ou un film vous ennuyait tellement que vous ne vouliez rien savoir à ce sujet, Alors vous êtes venu au bon endroit. Une fois que vous l’avez supprimé de « Continuer à regarder » sur Netflix, sa présence ne vous dérangera pas lors de l’utilisation de cette plate-forme.

œil! Cette action cela doit être fait depuis un smartphone ou depuis un ordinateur. Si vous regardez Netflix à partir d’une Smart TV, vous ne pourrez pas effectuer ce processus.

Comment supprimer « Continuer à regarder sur Netflix » de votre mobile

Regardez-vous vos séries et films Netflix via votre mobile? Voici donc ce que vous devez faire pour supprimer tout contenu de « Continuer à regarder »

Premier ouvrez l’application Netflix sur votre Android. Si vous ne l’avez pas installé, vous pouvez le télécharger à partir du bouton ci-dessous qui vous mènera au Google Play Store.

Accédez à la liste « Continuer à regarder » et recherchez le film ou la série que vous souhaitez supprimer de là une fois pour toutes.

une fois pour toutes. Appuyez sur le bouton à trois points c’est en dessous de ce que vous souhaitez supprimer de la liste.

c’est en dessous de ce que vous souhaitez supprimer de la liste. Lorsqu’un menu avec plusieurs options s’ouvre, appuyez sur celui qui dit « Supprimer de la ligne » .

. Un message apparaîtra dans lequel vous devrez confirmer si vous voulez vraiment supprimer cette série, ce film ou ce documentaire de la liste « Continuer à regarder ». Seul touchez accepter et c’est tout.

Comment supprimer «Continuer à regarder sur Netflix» de votre ordinateur

Si vous faites partie de ceux qui apprécient le contenu de cette plateforme dans le confort de votre ordinateur. Vous devriez donc faire ce qui suit.

Entrez votre profil à partir du bouton dans le coin supérieur droit.

à partir du bouton dans le coin supérieur droit. Lorsque vous êtes dans votre compte, descendez dans l’onglet « Affichage de l’activité » afin que vous puissiez voir la liste du contenu que vous avez la moitié.

afin que vous puissiez voir la liste du contenu que vous avez la moitié. Lorsque vous obtenez ce que vous souhaitez supprimer, appuyez sur le bouton à droite. Lorsque vous passez la souris dessus, vous verrez l’option « Masquer de l’historique de visualisation » qui est celui que vous devez activer pour supprimer le film ou la série de la liste « Continuer à regarder ».

qui est celui que vous devez activer pour supprimer le film ou la série de la liste « Continuer à regarder ». Confirmer pour terminer et ce contenu disparaîtra de la liste.

Vous avez réalisé? Peut-être que c’est un peu plus long, mais c’est aussi un processus simple qui vous permet de supprimer du contenu en quelques secondes. Heureusement, Netflix autorise cette option et vous aide à vous débarrasser immédiatement de ce que vous avez vu et que vous n’aimiez pas.

Et si vous vous ennuyez déjà complètement, la meilleure chose à faire est de regarder ce tutoriel qui explique comment annuler un abonnement Netflix. Vous cherchez quelque chose de divertissant à regarder aujourd’hui? Alors vous feriez mieux de jeter un œil à ces 4 séries Netflix aussi bonnes que Lupin.

