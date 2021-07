Voici comment Sha’Carri Richardson pourrait encore participer aux Jeux olympiques

La star de la piste et favorite des fans Sha’Carri Richardson ne pourra pas participer à son épreuve signature du 100 mètres après avoir échoué à un contrôle antidopage et avoir été suspendue de l’équipe olympique américaine, mais elle pourra peut-être toujours participer à des épreuves de relais.

Richardson, 21 ans, a couru le 100 mètres féminin aux essais olympiques d’athlétisme des États-Unis à Eugene, en Oregon, en seulement 10,86 secondes. Cependant, elle a échoué à un test de dépistage de drogue après la course du 19 juin, testant positif pour le THC, le produit chimique trouvé dans la marijuana.

L’Agence américaine antidopage a déclaré vendredi dans un communiqué que Richardson avait « accepté une suspension d’un mois » à compter du 28 juin. USA Track and Field a déclaré dans un communiqué séparé que la « situation de Richardson est incroyablement malheureuse et dévastatrice pour toutes les personnes impliquées. » Aucune des deux agences n’a abordé l’apparition potentielle de Richardson dans les épreuves de relais aux Jeux de Tokyo.

En rapport

Il y a deux épreuves de relais féminin aux Jeux olympiques : un relais 4×100 mètres et une course 4×400 mètres. Jusqu’à six athlètes peuvent être inscrits en tant que membres de chaque groupe de relais, et bien que quatre de ces athlètes doivent être inscrits dans des courses individuelles, deux autres athlètes peuvent être sélectionnés, selon les règles de World Athletics (anciennement IAAF).

Ces deux athlètes seront sélectionnés par l’entraîneur-chef du relais de l’USATF, en « consultation et en coopération avec l’entraîneur-chef des Jeux Olympiques de 2020 ou son délégué, le chef de la performance sportive de l’USATF, le président de la division haute performance de l’USATF et un athlète non concurrent sélectionné par le comité consultatif des athlètes de l’USATF qui a une expérience des championnats du monde et/ou olympique dans les relais 4x100m ou 4x400m », selon les règles de l’agence.

Richardson a déclaré AUJOURD’HUI vendredi qu’elle serait « reconnaissante » d’avoir la chance de participer au relais, mais qu’elle ne se concentre pas sur le faire. Richardson a déclaré qu’elle avait consommé de la marijuana après avoir appris que sa mère biologique était décédée.

« Pour le moment, je consacre tout mon temps et mon énergie à faire ce que je dois faire, c’est-à-dire me soigner », a-t-elle déclaré à Savannah Guthrie. « Donc, si je suis autorisé à recevoir cette bénédiction, alors j’en suis reconnaissant, mais sinon, pour le moment, je vais juste me concentrer sur moi-même. »

En rapport: