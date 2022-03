Voici comment se présente le marché du mobile pliable en ce moment : Samsung s’adjuge 90 % des ventes

in

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 a été le téléphone pliable le plus vendu en 2021 avec 4,6 millions d’unités expédiées, suivi de près par le Galaxy Z Fold 3, un appareil dont 2,6 millions d’unités ont été vendues l’année dernière.

Le marché des terminaux pliables a vu le jour en 2019 lorsque Samsung a mis sur le marché le premier Galaxy Fold, non sans quelques problèmes puisqu’il a dû retarder son lancement après détecter les pannes dans les écrans des unités envoyées aux médiasmais comme on le dit souvent, celui qui ne risque pas ne gagne pas, et le coup s’est très bien passé pour la firme coréenne, puisque, actuellement, domine le marché des mobiles pliables avec 90 % des ventes dans le monde.

Samsung domine, avec autorité, le marché des terminaux pliables

Le cabinet de conseil Omdia a récemment publié un rapport sur la situation actuelle du marché du mobile pliable, qui révèle que les ventes de ce type de terminal a augmenté en 2021 de 309% par rapport à l’année précédente et que Samsung domine ce marché avec 90% des ventes.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 a une nouvelle édition spéciale que vous ne pouvez pas acheter

L’année dernière, 9 millions d’unités de smartphones pliables ont été vendues, dont 8 millions correspondent aux livraisons des Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 qui ont été lancés sur le marché au second semestre.

Cela signifie que Samsung a vendu 89% du total des téléphones pliables expédiés l’année dernière, le Samsung Galaxy Z Flip 3 étant le smartphone pliable le plus vendu de 2021 dans le monde avec 4,6 millions d’unités expédiées et le Samsung Galaxy Z Fold 3 le second avec 2,6 millions d’unités vendues.

Un fait curieux qui est extrait de ce rapport est que le deuxième fabricant de smartphones avec le plus d’unités vendues de ses appareils pliables en 2021 était Huawei avec un total de 900 000 appareils expédiés.

Le battage médiatique est pour le Fold, mais le Samsung Galaxy Z Flip3 est le meilleur pliable que vous puissiez avoir

Omnia a également souligné que le premier terminal pliable de Xiaomi, le Mi Mix Fold, n’a pas répondu aux attentes des ventes et que cela peut entraîner son successeur, le Mi Mix Fold 2, vendu uniquement en Chinece qui profiterait à Samsung, qui continuerait à maintenir sa position privilégiée sur le marché des mobiles pliables.

Rubriques connexes: Mobile

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂