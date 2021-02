Voici comment Riverdale a dit au revoir à FP Jones et Skeet Ulrich

Skeet Ulrich a quitté le bâtiment – mais pourquoi est-il parti et reviendra-t-il un jour à Riverdale?

Eh bien, c’est fini. FP Jones est officiellement parti Riverdale et Skeet Ulrich a raccroché cette emblématique veste en cuir Serpent. Pour l’instant, au moins …

Il a été annoncé en février 2020 qu’Ulrich quitterait la série à la fin de la saison 4. En raison des retards de production de COVID, la fin de la saison 4 a fini par être le début de la saison 5 et c’est ici que nous nous trouvons.

Dans l’épisode de cette semaine (5×03), la remise des diplômes est enfin arrivée à Riverdale. Les adolescents avancent et les parents se préparent à dire au revoir. Dans le cas de FP, il dit au revoir à Jughead, et l’amour de sa vie Alice. À la fin de l’épisode, nous voyons FP Jones monter sur sa moto avec sa fille JB à la remorque, quittant la ville dans laquelle il a grandi.

Mais pourquoi est-il parti? Où va-t-il? Et quelle était la raison? QUELLE ÉTAIT LA RAISON?! Voici votre récapitulation.

Pourquoi Skeet Ulrich a-t-il quitté Riverdale?



FP Jones reviendra-t-il un jour à Riverdale? Image: La CW

Dans l’épisode précédent (5×02), nous découvrons que Little Miss Forsythia Jones alias Jellybean, était celle derrière les bandes d’auteur effrayantes tout ce temps. Selon Jughead, sa raison était de créer un mystère qui le garderait à Riverdale et de ne pas perdre la chance de passer enfin du temps en famille.

Réalisant que JB a probablement besoin de ses deux parents, FP prend la décision difficile de quitter Riverdale, loin de son âme sœur, Alice, et de ramener Jellybean à Toledo où il peut l’élever aux côtés de sa mère Gladys.

Après avoir vu Jughead et le reste de sa classe obtenir leur diplôme, FP dit un adieu émotionnel à Alice sur le parking. Alice demande « Est-ce que c’est ça? La fin de notre histoire? » et FP répond: « Dieu, j’espère que non. » Comprenant ce qu’il doit faire, ils s’embrassent, puis elle le regarde partir tandis que Betty et Jughead regardent à côté d’elle.

Quant à la raison pour laquelle Skeet a décidé de quitter la série? Dans sa déclaration, il a déclaré qu’il était temps pour lui « de passer à l’exploration d’autres opportunités créatives ». Puis, lorsqu’on lui a posé la même question par un fan lors d’un live Instagram en 2020, il a déclaré: « Je me suis ennuyé de manière créative. Comment ça? La réponse la plus honnête. »

Mais écoutez, voici la bonne nouvelle. Il a été confirmé par le coureur de l’émission Roberto Aguirre-Sacasa que FP Jones ne sera pas tué. La porte a été laissée ouverte pour que Skeet revienne en tant qu’invité (s’il le souhaite), ce qui signifie que nous pourrions peut-être le revoir en ville à l’avenir. En espérant que ce soit le plus tôt possible.

Maintenant, rejoignez-moi pour en verser un pour Falice, et cette photo spécifique de FP portant ces putains de lunettes.



FP Jones porte des lunettes? Iconique et irréprochable, pour être honnête. Image: La CW

