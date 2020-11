Voici comment revenir à jouer à Fortnite sur iPhone

Utilisateurs depuis des semaines maintenant iPhone ils ne peuvent plus jouer à Fortnite: le populaire jeu de tir en ligne a été éliminé des smartphones Apple au milieu d’un différend entre le développeur Epic Games et la maison de Cupertino axé sur les parts de revenus que cette dernière nécessite pour les achats effectués dans le jeu. L’histoire s’est terminée au tribunal et ne sera pas résolue de sitôt: dans quelques heures ou quelques jours, cependant, il sera à nouveau possible de jouer à Fortnite sur l’écran d’un iPhone, directement à l’intérieur du Fenêtre du navigateur Safari et grâce au service de jeu en nuage Geforce Now de Nvidia.

Qu’est-ce que Geforce Now

La nouvelle a été donnée par Nvidia, annonçant l’arrivée sur iOS de la plateforme de jeux en nuage jusqu’à présent disponible uniquement sur PC, Mac et Android. À l’instar des autres solutions de cloud gaming du marché, Geforce Now diffuse le flux vidéo des jeux sur les écrans des utilisateurs prise en charge; l’appareil du joueur n’a besoin que envoyer des impulsions de commande, qui voyagent à grande vitesse interagissent avec le jeu à des centaines de kilomètres.

Ces technologies sont conçues pour vous permettre de jouer à des titres complexes même sur des produits bon marché ou des produits non conçus pour les jeux vidéo, tels que les smartphones et les ordinateurs portables de milieu de gamme, mais dans le cas de Geforce Now, ils permettront contourner l’arrêt à Fortnite imposée par Apple sur Epic Games au sein de l’App Store. Parmi les jeux pris en charge par le service Nvidia, il y a aussi le jeu de tir populaire, que les joueurs peuvent exécuter dans le cloud pour le voir joué sur l’écran de leur téléphone.

En fait, Geforce Now ne passe pas par l’App Store. Aussi complexe que soit la solution technologique, les développeurs de Nvidia ont réussi à la contenir dans quelque chose sur lequel Apple n’a aucun contrôle: a site Web accessible depuis le navigateur Safari, qui occupe tout l’écran pendant la lecture et lit uniquement les images des titres en streaming. Pour le moment, tous les titres du catalogue du service ne sont pas jouables sur l’iPhone: depuis les serveurs de Geforce Now ils fonctionnent sur les versions PC des jeux pris en charge, les développeurs travaillent toujours pour traduire efficacement les contrôles en ccommandes reproductibles sur l’écran tactile.

Coûts et disponibilité

Fortnite fait partie de cet ensemble de titres qui doit encore être optimisé: il est déjà dans le catalogue, mais il le sera compatible avec l’iPhone dans quelques jours et vous pouvez jouer à la fois avec des commandes tactiles et avec un contrôleur externe couplé via Bluetooth au téléphone. Le service lui-même a un coût standard de 5,49 € par mois qui comprend un accès prioritaire aux titres en cas de file d’attente et de sessions de jeu illimitées, mais comprend également une version gratuite qui limite le temps de jeu disponible à 1 heure.