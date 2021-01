Voici comment regarder l’étonnante pluie de météores Quadrantid ce soir

La pluie de météores Quadrantid atteint son apogée et les observateurs du ciel d’Amérique du Nord ont de bonnes chances de voir la fin de l’émission ce soir.

Cette pluie de météores annuelle culmine généralement entre le 3 janvier et le 4 janvier de chaque année. Cette année a jusqu’ici fourni des vues moins qu’idéales pour les observateurs du ciel , étant donné que la lune était pleine à 81% pendant la nuit le 3 janvier. Les quadrantides sont des météores assez faibles, donc le clair de lune peut facilement les laver. Cependant, la lune décroît, donc le 4 janvier pourrait permettre une meilleure détection des météores, à un rythme moindre que pendant le pic du 3 janvier.

Pour voir les quadrantides, trouvez un point sombre avec une pollution lumineuse minimale. Battez le lever de la lune ou attendez après le coucher de la lune si vous le pouvez. Habillez-vous chaudement et laissez vos yeux s’adapter à l’obscurité pendant 15 ou 20 minutes. Les météores sembleront émaner de la constellation des Boötes. Pour trouver cette constellation, trouvez d’abord la Grande Ourse dans le ciel nordique. Suivez ensuite la poignée de la Grande Ourse jusqu’à l’étoile brillante Arcturus, qui ancre le fond de Boötes. La constellation ressemble un peu à un cerf-volant déformé avec une queue courte. Vous pouvez savoir quand cette constellation (le « radiant » de la pluie de météores) sera au-dessus de l’horizon en entrant votre emplacement au Page de pluie de météores heure et date .

À son apogée, qui ne dure que quelques heures, la douche Quadrantid peut produire environ 120 météores par heure. En dehors des heures de pointe, les téléspectateurs peuvent encore voir environ 25 météores par heure.

Les quadrantides sont une pluie de poussière spatiale et de roches provenant de l’astéroïde 2003 EH1, qui est probablement une comète éteinte qui a perdu sa longue queue glacée. Les météores tirent leur nom du nom d’une constellation aujourd’hui disparue, Quadrans Muralis, une figure à quatre faces imaginée par l’astronome Jérôme Lalande en 1795. En 1922, lorsque l’Union astronomique internationale a dressé une liste de constellations internationalement reconnues, ils a abandonné l’invention de Lalande au profit de Boötes, qui avait une histoire plus longue (elle a été reconnue dans la Grèce antique et dans l’ancienne Babylone). Le nom de la pluie de météores associée à Quadrans Muralis n’a pas changé, bien que les Quadrantids soient parfois connus sous le nom de Bootids.

Après les Quadrantides, la prochaine meilleure chance de repérer des météores viendra avec les Lyrides, qui se produisent à la mi-avril. Cette année, le meilleur visionnement sera probablement dans le avant l’aube du 22 avril , selon le magazine EarthSky.

