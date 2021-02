Voici comment regarder le rover Perseverance de la NASA atterrir sur Mars jeudi

Le rover Perseverance de la NASA sur Mars est à quelques jours d’un atterrissage déchirant sur la planète rouge jeudi (18 février) et vous pourrez regarder l’événement historique se dérouler en direct en ligne.

Le rover Perseverance atterrira sur Mars jeudi à 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT), mais les webémissions de la NASA pour l’événement commencent en fait aujourd’hui (16 février) à 13 h HNE (18 h 00 GMT).

La diffusion en direct de l’atterrissage de la NASA jeudi commence à 14 h 15 HNE (19 h 15 GMT). Vous pourrez regarder ça en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA, ou directement de Chaîne YouTube de la NASA . Les hispanophones auront une autre émission disponible sur une chaîne espagnole de la NASA dans ce qui sera première émission de débarquement en espagnol de l’agence . Vous pouvez poser des questions sur l’un des flux de médias sociaux de la NASA (@NASA) en utilisant le hashtag #CountdowntoMars.

