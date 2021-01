Voici comment regarder la pleine «  lune du loup  » cette semaine

La pleine lune de janvier, populairement connue sous le nom de lune du loup, est presque arrivée. Voici « hurler » pour le voir briller de mille feux ce jeudi (28 janvier).

La lune sera à son maximum pendant juste un instant – jeudi, cela se produit à 14 h 16 HNE (19 h 16 UTC). Mais, comme à chaque cycle de pleine lune, la lune apparaîtra pleine pendant environ trois jours, du mercredi au samedi matin (27-30 janvier), selon la NASA .

La pleine lune sera si brillante que vous pouvez simplement regarder vers le haut le ciel nocturne (espérons-le clair) pour le voir. Si vous avez accès à des jumelles ou à un télescope, vous pourrez peut-être repérer certaines caractéristiques lunaires, telles que la mer de la tranquillité ou le brillant cratère de Copernic, La NASA a rapporté .

Si c’est une nuit nuageuse, vous pouvez toujours faire une visite virtuelle de la lune avec Moon Trek , géré par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie. Avec Moon Trek, il est possible de voir les sites d’atterrissage historiques des missions Apollo, ainsi que d’autres paysages lunaires.

Pour voir une diffusion en direct de la pleine lune de loup de janvier se levant au-dessus de Rome, le projet de télescope virtuel a un webémission gratuite , qui commence à 10 h 45 HNE (15 h 45 UTC) jeudi et est dirigé par l’astrophysicien italien Gianluca Masi.

(Crédit d’image: Yaorusheng via )

Alors, comment la pleine lune de janvier est-elle devenue la lune du loup? Ne cherchez pas plus loin que l’Almanach du Maine Farmer, désormais disparu, qui donnait à la pleine lune de chaque mois un nom glané auprès des Amérindiens, probablement de la langue algonquine, selon la NASA. Cependant, l’Almanach a pris de nombreuses libertés dans son schéma de dénomination, et on ne sait pas d’où vient le nom de «lune de loup».

« D’après ce que j’ai appris sur les noms traditionnels donnés aux pleines lunes avant l’introduction de l’horlogerie moderne, les dirigeants locaux décidaient généralement du nom de la lune en fonction des conditions de l’époque », Gordon Johnston, directeur de programme au siège de la NASA, écrit dans un message. « Ces cultures n’avaient généralement pas besoin de calendriers précisant les dates exactes longtemps à l’avance. Les noms de pleine lune étaient utilisés pour décrire et se souvenir de ce qui s’était passé dans le passé et pour rappeler ce qui était susceptible de se produire dans un proche avenir. »

De plus, « il existe de nombreux noms amérindiens différents pour les pleines lunes », a noté Johnston.

Dans ce cas, le nom de la lune du loup était peut-être un ancien nom européen de la lune du milieu de l’hiver, a écrit Johnston. Et le nom sioux de la lune de janvier se traduit par «les loups courent ensemble sur la lune», selon Indian Country Today, une agence de presse qui couvre les peuples autochtones des Amériques.

Les loups ne hurlent pas nécessairement à la lune, mais hurlent plutôt pour exprimer généralement l’une des deux choses suivantes: alerter une meute rivale qui empiète sur leur territoire ou guider un loup perdu vers la meute, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Quelle que soit la manière dont vous choisissez de regarder la lune du loup, nous espérons que vous ne vous perdrez pas, même si vous pourriez hurler après vos amis ou votre famille si vous êtes séparé. Ou vous pouvez simplement leur envoyer un texto et, pendant que vous y êtes, fixer une date pour voir la prochaine pleine lune, également connue sous le nom de lune de neige, qui brillera le 27 février.

